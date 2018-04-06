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Павел Рудяков: В Генпрокуратуре уже крышка подскакивает от пара
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Павел Рудяков: В Генпрокуратуре уже крышка подскакивает от пара 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
«История Бубенчика всплыла не сейчас — еще два года назад этот человек рассказывал о своих похождениях на Майдане. А генпрокурор Луценко встрепенулся уже пост-фактум. Я думаю, что это прокурорские разборки. Там происходят многие сложные процессы связанные и не связанные с Луценко — уже крышка подскакивает от рвущегося наружу пара. А дело Бубенчика — это выплеск разборок, в частности, между главой ГПУ и кем-то из его замов и теми силами, которые за этими замами стоят», — проанализировал эксперт.
Бурная реакция после задержания Бубенчика — мол, «задержали героя» — по мнению Рудякова, еще раз подтвердила тенденцию о разделении украинцев, как во время Майдана — на тех, кого можно убивать и на тех, кому можно убивать. А власть охотно поощряет это разделение.
«Теперь мы поняли, что у нас есть верховенство права, — иронизирует политолог. — По сути, цинично нарушая украинский УПК, они переквалифицировали обвинения для Бубенчика в нечто совершенно противоположное».
Также Рудяков не исключает, что дело майдановца-стрелка может быть связано с грузинскими снайперами на Майдане. Он полагает, что Запад, возможно, попросит дать свои конкретные ответы на то, что рассказывают грузинские свидетели.
«С точки зрения политтехнологов наших высших руководителей, с помощью этого дела Бубенчика можно объяснять Западу, почему мы не будем браться за грузинских снайперов и не будем проверять достоверность их откровений», — завершил политаналитик.
3 апреля был задержан активист Евромайдана Иван Бубенчик. В тот же день он был доставлен в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения, однако заседание отложили.
Его подозревают в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (статья 348 УК), умышленном убийстве (статья 115 УК) и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (263 УК).
Глава МВД Арсен Аваков согласен с решением генпрокурора Юрия Луценко переквалифицировать дело активиста Ивана Бубенчика.
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