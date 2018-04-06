Восстановлено лицо последнего императора инков

Группа российских антропологов решила реконструировать внешность мужчины, который считается одним из последних представителей Империи инков.

Напомним, что империя инков — это крупнейшее индейское население, существовавшее на территории Южной Америки в XI—XVI веках. Инки оставили после себя отличные образцы архитектуры, искусства, а также индейцы известны своим необычным письмом с помощью разноцветных ниток — кипу.

Останки инков ранее уже находили, и в 1901 году в парижский Музей черепа человека попал череп мужчины, который мог быть одним из последних представителей инкской империи.

Недавно этим черепом заинтересовался российский ученый Сергей Васильев из Института этнологии и антропологии РАН , который решил воссоздать облик «последнего правителя Империи инков».

Археологам было известно, что мужчину звали Атауальпа, и он родился в семье инкских правителей в конце XV века. Когда отец мужчины умер, империя разделилась между двумя братьями — Уаскаром и Атауальпой.

Второго такая ситуация не устроила, и он захотел быть единственным правителем Империи. Убив брата, в 1532 году Атауальпа стал Верховным Инкой. Но правил он недолго, и в ноябре того же года на территорию империю ворвались конкистадоры и убили почти все инкскую армию.

Несмотря на то, что Атауальпа предложил выкуп за свой народ и выполнил свое обещание, его все равно убили. Останки правителя забрали жители города Кахамарка , и череп Атауальпы хранился в индейский семьях на протяжении нескольких веков, пока не оказался в музее.

Недавно по сохранившемуся черепу Сергей Васильев и старший научный сотрудник Лаборатории антропологической реконструкции Елизавета Веселовская воссоздали облик Атауальпы.

Исследовав череп мужчины, антропологи заметили характерную черту — выступающую носовую кость, которая встречается у коренного населения Западного полушария. По реконструкции видно, что нос мужчины имеет крючкообразную форму. Эта деталь еще раз указала на принадлежность мужчины к коренному населению Южной Америки.

Строение черепа также показало, что у мужчины были небольшие глаза и высокие скулы. По сохранившемся рукописям было известно, что Атауальпа имел хорошую спортивную форму и прямую осанку. Его лицо было строгим, но одновременно располагающим к себе, заключили ученые.