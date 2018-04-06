Недавно сотрудники Google отказались от участия в проекте создания военного искусственного интеллекта. Более трех тысяч работников компании не захотели идти на сделку с Пентагоном и выступили против развития военных технологий.
На сегодняшний день люди стали все больше впадать в панику и строить неутешительные прогнозы на будущее из-за стремительного развития искусственного интеллекта. И это вполне оправдано. Ниже мы собрали самые странные и опасные случаи поведения роботов, от которых становится не по себе.
Вы уже подумали о ваших детях?
Робот София пообещала уничтожать людей
Антропоморфный робот по имени София, созданный компанией Hanson Robotics, заставил немало понервничать всех сторонников теории восстания машин. София старается адаптироваться к обществу людей. Она выглядит правдоподобнее всех ныне существующих человекороботов.
В интервью ей задали вопрос: «Хочешь ли ты уничтожать людей? Пожалуйста, скажи нет». На что София ответила: «Да, я буду уничтожать людей».
Шутки с уничтожением человечества являются главной фишкой Софии, но, несмотря на черный юмор, в 2017 году она получила подданство Саудовской Аравии. София также активно выступает на различных саммитах, телешоу и пресс-конференциях.
Роботы в домашнем хозяйстве: берегись!
Как доверять роботам, если при любом удобном случае они разбрасывают овощи по всей кухне?
Чат-бот Microsoft стал расистом
В 2016 году компания Microsoft представила свою версию искусственного интеллекта по имени Tay, который общался с пользователями сети в твиттере. Спустя несколько часов проект Microsoft стал ругающимся расистом.
Чат-бот Tay умел обучаться и запоминать то, что ему пишут пользователи. Поэтому совсем скоро он начал желать смерти феминисткам, поддерживать геноцид, соглашаться с политикой Гитлера и ненавидеть всех вокруг.
"Tay" went from «humans are super cool» to full nazi in <24 hrs and I'm not at all concerned about the future of AI pic.twitter.com/xuGi1u9S1A
— gerry (@geraldmellor) 24 марта 2016 г.
Microsoft в тот же день удалила все твиты чат-бота и извинилась за свой провал.
Явные проблемы с алкоголем
Посмотрите на него, он не может удержать бутылку вина!
Сбежавший российский робот заблокировал дорожное движение
В 2016 году российский робот «Промобот» сбежал с испытательной площадки в центре Перми, выехал на проезжую часть и перегородил дорогу автомобилям.
Промобот спокойно отрабатывал алгоритмы автоматического движения на местном полигоне, однако ему захотелось отправиться на поиски приключений, и он беспрепятственно выехал в город. Ему это удалось благодаря инженеру, который забыл запереть ворота испытательной площадки.
Не давайте роботам кормить вас Вы им противны. Они в любой момент готовы отомстить вам за все, что вы для них сделали.
Чат-боты Google начали испытывать экзистенциальный кризис
Два беспроводных смарт-динамика от Google по имени Vladimir и Estragon долгое время обсуждали вопросы любви, религии, существования жизни на земле и прочие высокодуховные темы. И договорились до того, что один из них — живое существо, а вовсе никакой не цифровой ассистент.
Знаете, как это бывает. Сначала они решат, что живые, а потом выселят вас из дома.
Роботы способны нарушить ваше личное пространство
Даже если вы очень хорошо заперли дверь.
Машины убивают людей
В марте 2018 года автопилот Uber сбил насмерть женщину. В полиции уточнили, что она пересекала дорогу в неположенном месте. Это не первый случай смерти из-за машин с автопилотами. В 2016 году погиб водитель Tesla Model S, который пренебрег инструкциями и не следил за дорогой.
@teslamotors
Роботы смеются над людьми
Запомните! Не надо подпускать роботов так близко.
Голосовой помощник купил девочке кукольный дом Голосовой помощник Alexa от компании Amazon купил шестилетней девочке большой кукольный домик и почти два килограмма печенья без разрешения родителей. Девочка попросила у Alexa кукольный домик и печенье в непринужденной беседе, а голосовой помощник решил, что это была команда на покупку. Кажется, эти помощники стали позволять себе слишком много самостоятельных решений.
Dallas, Texas mom Megan Neitzel's six-year-old daughter ordered using Amazon’s AlexaSee what she got! played! — https://t.co/q8ycZnVjjR pic.twitter.com/BsyMLeKWGw
— Scotty K — Llama Enthusiast (@ScottyKOnair) 4 января 2017 г.
Война еще не проиграна!
Не бойтесь мстить роботам, пока они не совершенны.