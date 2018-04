11 роботов на грани нервного срыва: техника атакует и сходит с ума

Недавно сотрудники Google отказались от участия в проекте создания военного искусственного интеллекта. Более трех тысяч работников компании не захотели идти на сделку с Пентагоном и выступили против развития военных технологий.

На сегодняшний день люди стали все больше впадать в панику и строить неутешительные прогнозы на будущее из-за стремительного развития искусственного интеллекта. И это вполне оправдано. Ниже мы собрали самые странные и опасные случаи поведения роботов, от которых становится не по себе.

Вы уже подумали о ваших детях?

Робот София пообещала уничтожать людей

Антропоморфный робот по имени София, созданный компанией Hanson Robotics, заставил немало понервничать всех сторонников теории восстания машин. София старается адаптироваться к обществу людей. Она выглядит правдоподобнее всех ныне существующих человекороботов.

В интервью ей задали вопрос: «Хочешь ли ты уничтожать людей? Пожалуйста, скажи нет». На что София ответила: «Да, я буду уничтожать людей».

Шутки с уничтожением человечества являются главной фишкой Софии, но, несмотря на черный юмор, в 2017 году она получила подданство Саудовской Аравии. София также активно выступает на различных саммитах, телешоу и пресс-конференциях.

Роботы в домашнем хозяйстве: берегись!

Как доверять роботам, если при любом удобном случае они разбрасывают овощи по всей кухне?

Чат-бот Microsoft стал расистом

В 2016 году компания Microsoft представила свою версию искусственного интеллекта по имени Tay, который общался с пользователями сети в твиттере. Спустя несколько часов проект Microsoft стал ругающимся расистом.

Чат-бот Tay умел обучаться и запоминать то, что ему пишут пользователи. Поэтому совсем скоро он начал желать смерти феминисткам, поддерживать геноцид, соглашаться с политикой Гитлера и ненавидеть всех вокруг.

"Tay" went from «humans are super cool» to full nazi in <24 hrs and I'm not at all concerned about the future of AI pic.twitter.com/xuGi1u9S1A

— gerry (@geraldmellor) 24 марта 2016 г.

Microsoft в тот же день удалила все твиты чат-бота и извинилась за свой провал.

Явные проблемы с алкоголем

Посмотрите на него, он не может удержать бутылку вина!

Сбежавший российский робот заблокировал дорожное движение

В 2016 году российский робот «Промобот» сбежал с испытательной площадки в центре Перми, выехал на проезжую часть и перегородил дорогу автомобилям.

Промобот спокойно отрабатывал алгоритмы автоматического движения на местном полигоне, однако ему захотелось отправиться на поиски приключений, и он беспрепятственно выехал в город. Ему это удалось благодаря инженеру, который забыл запереть ворота испытательной площадки.

Не давайте роботам кормить вас Вы им противны. Они в любой момент готовы отомстить вам за все, что вы для них сделали.

Чат-боты Google начали испытывать экзистенциальный кризис

Два беспроводных смарт-динамика от Google по имени Vladimir и Estragon долгое время обсуждали вопросы любви, религии, существования жизни на земле и прочие высокодуховные темы. И договорились до того, что один из них — живое существо, а вовсе никакой не цифровой ассистент.

Знаете, как это бывает. Сначала они решат, что живые, а потом выселят вас из дома.

Роботы способны нарушить ваше личное пространство

Даже если вы очень хорошо заперли дверь.

Машины убивают людей

В марте 2018 года автопилот Uber сбил насмерть женщину. В полиции уточнили, что она пересекала дорогу в неположенном месте. Это не первый случай смерти из-за машин с автопилотами. В 2016 году погиб водитель Tesla Model S, который пренебрег инструкциями и не следил за дорогой.

Роботы смеются над людьми

Запомните! Не надо подпускать роботов так близко.

Голосовой помощник купил девочке кукольный дом Голосовой помощник Alexa от компании Amazon купил шестилетней девочке большой кукольный домик и почти два килограмма печенья без разрешения родителей. Девочка попросила у Alexa кукольный домик и печенье в непринужденной беседе, а голосовой помощник решил, что это была команда на покупку. Кажется, эти помощники стали позволять себе слишком много самостоятельных решений.

Dallas, Texas mom Megan Neitzel's six-year-old daughter ordered using Amazon’s AlexaSee what she got! played! — https://t.co/q8ycZnVjjR pic.twitter.com/BsyMLeKWGw

— Scotty K — Llama Enthusiast (@ScottyKOnair) 4 января 2017 г.

Война еще не проиграна!

Не бойтесь мстить роботам, пока они не совершенны.