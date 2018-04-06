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В библиотеке № 186 все желающие смогут попробовать свои силы в написании тотального диктанта
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В библиотеке № 186 все желающие смогут попробовать свои силы в написании тотального диктанта 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Поучаствовать в написании тотального диктанта в этом году можно будет в библиотеке № 186 им. Сергея Есенина. Автором его текста на сей раз стала известная российская писательница, автор романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина.
Тотальный диктант — это добровольный бесплатный диктант, который проходит одновременно во многих городах России и мира. Это всемирная ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма.
Тотальный диктант состоится 14 апреля, начало в 14.00. Текст диктанта прочтут филологи, писатели, известные медийные лица.
Напомним, что библиотека № 186 им. Сергея Есенина находится по адресу: ул. Кржижановского, д. 15, к. 5. Информация о «диктаторах» будет опубликована на сайте библиотек ЮЗАО.
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