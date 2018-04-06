Уборку на бесхозных землях в Подмосковье проведут в ходе субботника 21 апреля

«Общий субботник состоится 21 апреля в Подмосковье. Все наши сотрудники примут в нем участие. Мы закрепляем за собой самые сложные территории — бесхозные или неразграниченные участки, которые не убираются целевым образом», — сказала Витушева.

Она также отметила, что сами муниципальные образования не всегда могут провести уборку на таких территориях в силу объективных причин.

«Иногда у муниципалитетов отсутствуют либо денежные средства на организацию уборки, либо законные основания для ее проведения. Поэтому субботники помогают навести там порядок», — добавила Витушева.

Общегородские субботники пройдут во многих муниципальных образованиях 21 апреля. Участники будут убирать листву и мусор, приводить в порядок деревья и кустарники, обновлять краску на заборах и лавочках.