Ещё
Уборку на бесхозных землях в Подмосковье проведут в ходе субботника 21 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уборку на бесхозных землях в Подмосковье проведут в ходе субботника 21 апреля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Участие в субботнике, который пройдет в Подмосковье 21 апреля, примут все сотрудники регионального Госадмтехнадзора, уборку проведут на бесхозных и неразграниченных землях, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области начальник ведомства Татьяна Витушева.
«Общий субботник состоится 21 апреля в Подмосковье. Все наши сотрудники примут в нем участие. Мы закрепляем за собой самые сложные территории — бесхозные или неразграниченные участки, которые не убираются целевым образом», — сказала Витушева.
Она также отметила, что сами муниципальные образования не всегда могут провести уборку на таких территориях в силу объективных причин.
«Иногда у муниципалитетов отсутствуют либо денежные средства на организацию уборки, либо законные основания для ее проведения. Поэтому субботники помогают навести там порядок», — добавила Витушева.
Общегородские субботники пройдут во многих муниципальных образованиях 21 апреля. Участники будут убирать листву и мусор, приводить в порядок деревья и кустарники, обновлять краску на заборах и лавочках.
РИАМО: последние новости
Суд обязал McDonald's декларировать продукцию, реализуемую в «МакАвто» и «МакЭкспресс» Самое обсуждаемое в Интернете: хипстерское «Простоквашино» и легализованный валежник Свыше 3 тыс семей заселятся в ЖК «Раменский» до конца 2019 года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян281
Украину «завалило» фальсификатом из Европы166
В США заговорили об угрозе военным летчикам116
Путин уволил одиннадцать генералов287
У Дурова нашли британское гражданство45
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение