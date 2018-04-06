5-летнего воришку спасла ООН

Новгородской области несколько дошкольников были привлечены к ответственности в рамках КоАП и Уголовного кодекса и смогли избежать наказания лишь после вмешательства сотрудников прокуратур

Как рассказали Legal.Report в Старорусской межрайонной прокуратуре , в 2017-2018 годах в комиссию по делам несовершеннолетних администрации Старорусского района поступили из полиции материалы в отношении четырех малолетних детей. В действиях 6-летнего мальчика усмотрели признаки ст. 158 УК РФ (кража): он похитил велосипед рыночной стоимостью 1250 руб., покатался и бросил. Его ровесница-девочка пыталась вынести из магазина приглянувшуюся ей пару детских трусиков и формально подпадала под действие ст 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение). У 5-летнего мальчика, который вместе с подростками потушил лимонадом монумент «Вечный огонь», был состав преступления по ст. 214 УК РФ (вандализм). В местном отделе полиции по всем случаям были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, ввиду того, что дети не достигли возраста уголовной ответственности. Комиссия, рассмотрев «отказные» материалы, применила к правонарушителями предусмотренную ст. 90 УК РФ меру принудительного воспитательного воздействия в виде предупреждения.

Старорусский межрайонный прокурор опротестовал эти решения как противоречащие Конституции и нормам международного права (национальным законодательством нижний возраст, с которого допускаются меры воспитательного воздействия, не установлен). В частности, он сослался на комментарии к ст. 2.2 Минимальных стандартных правил ООН , касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), где указано, что понятие «несовершеннолетний» охватывает возрастной диапазон с 7 лет. «Следовательно, нижней возрастной границей применения к подростку меры воспитательного воздействия […] является семилетний возраст», — сделал вывод прокурор. Он отметил, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы в силу положений Конституции РФ. В итоге протесты прокуратуры были рассмотрены районной комиссией и удовлетворены.

В Новгородской области несколько дошкольников были привлечены к ответственности в рамках КоАП и Уголовного кодекса и смогли избежать наказания лишь после вмешательства сотрудников прокуратур

Как рассказали Legal.Report в Старорусской межрайонной прокуратуре, в 2017-2018 годах в комиссию по делам несовершеннолетних администрации Старорусского района поступили из полиции материалы в отношении четырех малолетних детей. В действиях 6-летнего мальчика усмотрели признаки ст. 158 УК РФ (кража): он похитил велосипед рыночной стоимостью 1250 руб., покатался и бросил. Его ровесница-девочка пыталась вынести из магазина приглянувшуюся ей пару детских трусиков и формально подпадала под действие ст 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение). У 5-летнего мальчика, который вместе с подростками потушил лимонадом монумент «Вечный огонь», был состав преступления по ст. 214 УК РФ (вандализм). В местном отделе полиции по всем случаям были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, ввиду того, что дети не достигли возраста уголовной ответственности. Комиссия, рассмотрев «отказные» материалы, применила к правонарушителями предусмотренную ст. 90 УК РФ меру принудительного воспитательного воздействия в виде предупреждения.

Старорусский межрайонный прокурор опротестовал эти решения как противоречащие Конституции и нормам международного права (национальным законодательством нижний возраст, с которого допускаются меры воспитательного воздействия, не установлен). В частности, он сослался на комментарии к ст. 2.2 Минимальных стандартных правил ООН, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), где указано, что понятие «несовершеннолетний» охватывает возрастной диапазон с 7 лет. «Следовательно, нижней возрастной границей применения к подростку меры воспитательного воздействия […] является семилетний возраст», — сделал вывод прокурор. Он отметил, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы в силу положений Конституции РФ. В итоге протесты прокуратуры были рассмотрены районной комиссией и удовлетворены.