Ещё
В управлении ЦБ по ЮФО сменился начальник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В управлении ЦБ по ЮФО сменился начальник 

Ведомости 1 час назад
Начальником главного управления ЦБ по Южному федеральному округу (ЮФО) станет Надежда Иванова. До этого она занимала должность советника председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, говорится в сообщении регулятора.
Ранее начальником ЦБ по ЮФО был Ильшалат Янгиров. С 9 апреля он станет первым заместителем Ивановой.
Иванова начала работать в госрегуляторе в 1975 г., отмечает «Интерфакс». По данным агентства, в разные годы работала экономистом и начальником управления. С октября 2013 г. Иванова входит в совет директоров ЦБ.
Ведомости: последние новости
Правительство внесло в Госдуму законопроект о демонополизации железнодорожных перевозок Путин подписал закон о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ МИД вызвал иностранных послов для объявления ответных мер на высылку дипломатов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян281
Украину «завалило» фальсификатом из Европы166
В США заговорили об угрозе военным летчикам116
Путин уволил одиннадцать генералов287
У Дурова нашли британское гражданство45
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение