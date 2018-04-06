В управлении ЦБ по ЮФО сменился начальник 

Начальником главного управления ЦБ по Южному федеральному округу (ЮФО) станет Надежда Иванова. До этого она занимала должность советника председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, говорится в сообщении регулятора.
Ранее начальником ЦБ по ЮФО был Ильшалат Янгиров. С 9 апреля он станет первым заместителем Ивановой.
Иванова начала работать в госрегуляторе в 1975 г., отмечает «Интерфакс». По данным агентства, в разные годы работала экономистом и начальником управления. С октября 2013 г. Иванова входит в совет директоров ЦБ.