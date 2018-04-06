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Производство горнолыжных подъемников на Северном Кавказе начнут с выпуска металлоконструкций
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Производство горнолыжных подъемников на Северном Кавказе начнут с выпуска металлоконструкций 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Французская компания POMA S. A. S. разработала четырехэтапную концепцию локализации производства компонентов канатных дорог для предприятия ООО «Национальные канатные дороги», которое будет работать на Северном Кавказе.
«Работа начнется с создания компонентов A начального уровня сложности — это то, что касается производства металлоконструкций для станций и линий канатных дорог. Постепенно совершенствуя производство выпускаемых совместным предприятием элементов подъемников, сертифицируя их под строгим контролем французских инженеров, мы сможем двигаться к более высоким уровням сложности, тем самым увеличивая степень локализации и при этом гарантируя высокое качество и безопасность производимых в России канатных дорог», — сообщил замдиректора по маркетингу POMA S. A. S. Себастьен Мартин, отметив, что концепция предполагает четыре уровня сложности производимой продукции.
Производство будет запущено в Кабардино-Балкарии на заводе «Севкаврентген-Д». Французские специалисты уже передали коллегам из КБР несколько комплектов чертежей разного уровня сложности, говорится в сообщении АО «Курорты Северного Кавказа». Теперь российским специалистам предстоит разработать прототипы продукции на основе предоставленных чертежей и рассчитать их себестоимость.
Совместное предприятие по производству канатных дорог, которое создают французская компания Poma, Корпорация развития Северного Кавказа и компания «Курорты Северного Кавказа» (КСК) было зарегистрировано на территории РФ в конце марта. По расчетам инициаторов проекта, производство принесет в федеральный бюджет в 2018—2028 годах от 212 миллионов рублей до 1 миллиарда рублей налога на прибыль.
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