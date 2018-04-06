В Воронеже дорожники на скорую руку латают проезжую часть 

Полноценный ремонт по программе «Безопасные и качественные дороги» начнут в середине апреля.
Горячий асфальтобетон льют прямо в ямы с водой и утаптывают его ногами — дорожные службы на скорую руку латают проезжую часть. И не успевают. В рытвинах автомобилисты массово пробивают колёса и попадают в аварии из-за нарезанных карт. В потоке не успел объехать яму, не увидел или не знал, что в луже скрывается ловушка. Один за другим автомобилисты выстраиваются на обочинах, меняя пробитые колеса. Глядя на них, остальные снижают скорость. Переваливаясь с борта на борт, медленно преодолевают разбитые участки: — Очень нехорошие дороги. Я не знаю, что тут можно предпринять, наверно, ничего, пока снег. — В аварийные ситуации попадаете из-за ям? — Я уже колеса менял! — Что было, допустим, до зимы, я даже прямо радовался, грубо говоря. А сейчас начинается опять, как говориться, смывать всё. — Ничего не скажешь! Ужас! Ужас охватил Илью Батищева, когда он посчитал, во сколько обойдётся ремонт машины. Лопнувшие диски, два проколотых колеса, проблемы с ходовой и трещина во всё лобовое стекло. Говорит, возможности объехать лужу не было, пришлось нырять. Там его ждал сюрприз. — Машина как бы подпрыгнула, когда задним колесом влетел, она клюнула носом, и я увидел эту трещину. Потом я понял, что машина не едет, — житель Воронежа Илья Батищев. Сплошь в рытвинах — виадук на 9 Января. Масштаб разрушений видно даже с высоты. На каждом метре — выбоина или яма. Дорожная техника здесь за последний месяц появляется в четвертый раз. Не тратя время на то, чтобы вырезать и высушить карты, заливают асфальтобетон прямо в ямы с водой. — Автолюбители, которые проезжают мимо, бибикают нам, я понимаю, что они пальцем крутят у виска. И хотелось бы им всем объяснить, что позволяет эта технология даже заливать в воду, потому что там очень высокая температура, порядка 200 градусов. При этой высокой температуре он просто вплавляется в этот асфальт, — рассказал мастер дорожных работ Юрий Бледных. Это временная мера, объясняют в мэрии. Пока погода не позволяет начать полноценный ремонт, дороги латают на скорую руку, чтобы хоть как-то остановить разрушения. Там, куда техника не успевает доехать, глубокие ямы просто засыпают щебнем и обозначают опасное место шинами. Из-за вереницы подводных ловушек эта дорога стала уже почти в два раза. Полноценный ремонт по программе «Безопасные и качественные дороги» начнут в середине апреля. В новый асфальт закатают сотню улиц. Начнут с северного моста, Кольцовской, Урицкого, Краснознамённой, проезда от Остужева до Димитрова. Параллельно мэрия проверит, как пережили зиму дороги, которые капитально отремонтировали в прошлом году. — Сейчас комиссионно происходит осмотр этих объектов. В случае обнаружения, естественно, в адрес подрядной организации будет направляться претензия о восстановлении, необходимости восстановления элементов дорожного покрытия за счёт собственных средств, — сообщил руководитель управления дорожного хозяйства Воронежа Олег Котов. Некоторые подрядчики, не дожидаясь проверок, уже начали ремонт. Техника сегодня вышла, например, на Ленинский проспект. Вереницу ям вдоль ж/д переезда рабочие засыпают, трамбуя асфальтобетон ногами. Видимо, рассчитывая, что так он прослужит ещё хотя бы четыре года — до конца гарантийного срока. Анна Андреещева, Алена Сысоева, Александр Рудик, Юрий Вахтин