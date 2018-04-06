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Санкции США негативно скажутся на борьбе с терроризмом, считает Клинцевич
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Санкции США негативно скажутся на борьбе с терроризмом, считает Клинцевич 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Новые антироссийские санкции США повлияют на мировой политический климат, негативно скажутся на совместной борьбе с терроризмом, считает член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.
США внесли в список санкций 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний, говорится в заявлении министерства финансов США, опубликованном в пятницу. Санкции США распространяются на несколько российских бизнесменов и компаний, которые они контролируют, а также ряд высокопоставленных российских чиновников.
"Санкционная война против России, которую более четырех лет ведут США и их союзники, набирает обороты, становясь все более изощренной. Речь уже не идет о том, чтобы подорвать жизнедеятельность основных сфер российского общества — обрушить экономику, социальную сферу. Организаторы санкций, похоже, поняли, что эта задача в принципе не решается. Теперь все силы брошены на то, чтобы расколоть наше общество", — сказал РИА Новости в пятницу сенатор.
Он выразил уверенность, что результат «будет тот же — нулевой».
Более того, мы сейчас обсуждаем введение этих санкций не в связи с тем, как они скажутся на внутреннем положении России, сказал Клинцевич. «Их влияние на состояние мирового политического климата — вот вопрос, который волнует нас прежде всего», — добавил он.
Кроме того, новые американские ограничения еще более минимизируют возможность совместных действий по борьбе с международным терроризмом, которые практически невозможны без взаимного доверия, уверен законодатель. «Нельзя не видеть, что принятие этих санкций — еще один сознательный шаг к „холодной войне“, — подчеркнул политик.
»Если анализировать санкционный список, то сразу бросается в глаза, что он составлен через пень колоду. Прослеживается только одна логика — сделать нашей стране побольнее. Но удар, по сути, наносится не по России, а по миру в целом, серьезно снижая порог его безопасности", — заключил Клинцевич.
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