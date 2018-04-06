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Тульский губернатор возглавил попечительский совет велокоманды Marathon-Tula
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Тульский губернатор возглавил попечительский совет велокоманды Marathon-Tula 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин избран председателем попечительского совета велокоманды Marathon-Tula. Такое решение было единогласно принято на заседании совета, которое прошло в Москве в пятницу, сообщает корр. ТАСС с места событий.
Решение было принято единогласно, сообщил по итогам голосования президент Marathon Group, член попечительского совета Федерации велосипедного спорта России Александр Винокуров.
Дюмин в свою очередь отметил, что избрание в качестве председателя попечительского совета для него большая честь. «Я понимаю, это дополнительные нагрузка и ответственность, но те результаты, которые показывает наша команда, свидетельствуют, что мы на правильном пути. И я прекрасно понимаю, что велоспорт требует дальнейшего развития и нашего совместного внимания», — добавил губернатор.
Соглашение о создании велокоманды Marathon-Tula в начале 2017 года подписали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и президент холдинга Marathon Group, член попечительского совета Федерации велосипедного спорта России Александр Винокуров. Именно эта компания и стала спонсором тульской команды. В марте команда получила лицензию Международного союза велосипедистов (UCI) для выступлений на треке. Это позволит спортсменам выступать на самых престижных трековых соревнованиях, включая этапы Кубка мира.
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