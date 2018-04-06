Тульский губернатор возглавил попечительский совет велокоманды Marathon-Tula

Дюмин в свою очередь отметил, что избрание в качестве председателя попечительского совета для него большая честь. «Я понимаю, это дополнительные нагрузка и ответственность, но те результаты, которые показывает наша команда, свидетельствуют, что мы на правильном пути. И я прекрасно понимаю, что велоспорт требует дальнейшего развития и нашего совместного внимания», — добавил губернатор.

Соглашение о создании велокоманды Marathon-Tula в начале 2017 года подписали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и президент холдинга Marathon Group, член попечительского совета Федерации велосипедного спорта России Александр Винокуров. Именно эта компания и стала спонсором тульской команды. В марте команда получила лицензию Международного союза велосипедистов (UCI) для выступлений на треке. Это позволит спортсменам выступать на самых престижных трековых соревнованиях, включая этапы Кубка мира.