«БазЭл» Олега Дерипаски сожалеет о попадании в санкционный список США 

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. «Базовый Элемент», объединяющий активы Олега Дерипаски, сожалеет о попадании в санкционный список США и изучает сложившуюся в связи с этим ситуацию, говорится в сообщении БазЭла.
"Базовый элемент" знает о попадании в санкционный список и сожалеет об этом. В настоящее время юристы компании изучают ситуацию", — сообщил РИА Новости представитель БазЭла.
США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список, в частности, попал миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании — «Базовый элемент», En+ Group, "Русал", группа «ГАЗ», "ЕвроСибЭнерго".