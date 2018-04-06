«БазЭл» Олега Дерипаски сожалеет о попадании в санкционный список США

"Базовый элемент" знает о попадании в санкционный список и сожалеет об этом. В настоящее время юристы компании изучают ситуацию", — сообщил РИА Новости представитель БазЭла.