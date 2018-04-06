Акции En+ и «РусАла» пережили драматическое падение после попадании их владельцев в «черный список» Минфина США 

Акции основных активов Олега Дерипаски — En+ и "РусАла" — в пятницу переживали драматическое падение на новостях о попадании этих компаний, самого миллиардера и других акционеров в «черный список» Минфина США. В списке оказался и другой крупный акционер алюминиевого гиганта — Виктор Вексельберг.
Акции «РусАла» опускались в ходе торгов на Московской бирже (MOEX) на 12,2% (до 30,2 рубля за штуку). Они, как оказалось, пострадали сильнее всего на российском фондовом рынке от расширения санкционного списка США, передает
"Интерфакс". Котировки других российских компаний существенно не отреагировали на введение санкций.
Глобальные депозитарные расписки (GDR) En+ опускались в ходе торгов на «Московской бирже» на 22,2% (до 553 рублей за штуку)
Дерипаска, Вексельберг, En+ и «РусАл» включены в «черный список» США, опубликованный в пятницу OFAC (структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций).
Дерипаска в настоящее время контролирует 48,13% «РусАла» и около 66% En+. Его доля в «РусАле» должна вырасти до 56,88% после конвертации 8,75% акций «РусАла», принадлежащих Glencore, в GDR En+. Sual PartnersВексельберга владеет 26,5% «РусАла» после выкупа доли «Онэксима» в феврале.
Всего в новом списке
американского Минфина — 26 фамилий (24 россиянина и два иностранных гражданина). Кроме того, в список попали 15 юридических лиц (14 российских и одна иностранная).
Помимо Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга в перечень занесли главу "Газпрома" Алексея Миллера, бизнесмена (и предполагаемого зятя президента Владимира Путина) Кирилла Шамалова, сенатора Сулеймана Керимова.
Под санкции также попали министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Роскомнадзора Александр Жаров, глава ВТБ Андрей Костин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
В начале списка указано, что его введение связано с событиями на Украине и в Сирии. При этом в отдельном заявлении Минфин США сообщил, что новый черный список вводится в связи со «злономеренными действиями» Москвы, направленными на подрыв западных демократий, отмечает агентство Reuters.