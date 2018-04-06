Акции En+ и «РусАла» пережили драматическое падение после попадании их владельцев в «черный список» Минфина США

Акции «РусАла» опускались в ходе торгов на Московской бирже (MOEX) на 12,2% (до 30,2 рубля за штуку). Они, как оказалось, пострадали сильнее всего на российском фондовом рынке от расширения санкционного списка США , передает

"Интерфакс" . Котировки других российских компаний существенно не отреагировали на введение санкций.

Глобальные депозитарные расписки (GDR) En+ опускались в ходе торгов на «Московской бирже» на 22,2% (до 553 рублей за штуку)

Дерипаска, Вексельберг, En+ и «РусАл» включены в «черный список» США, опубликованный в пятницу OFAC (структура американского Минфина , отвечающая за правоприменение в области санкций).

Дерипаска в настоящее время контролирует 48,13% «РусАла» и около 66% En+. Его доля в «РусАле» должна вырасти до 56,88% после конвертации 8,75% акций «РусАла», принадлежащих Glencore, в GDR En+. Sual PartnersВексельберга владеет 26,5% «РусАла» после выкупа доли «Онэксима» в феврале.

Всего в новом списке

американского Минфина — 26 фамилий (24 россиянина и два иностранных гражданина). Кроме того, в список попали 15 юридических лиц (14 российских и одна иностранная).