Подготовиться к шествию «Бессмертного полка» можно в районном центре «Мои документы»

Распечатать фотографию к шествию «Бессмертного полка» можно в районном центре государственных услуг. Об этом нашему изданию сообщила представитель пресс-службы учреждений «Мои документы» Екатерина Репина в четверг, 5 апреля.

— Проект «Бессмертный полк» проходит в центрах госуслуг в течение всего года. Люди приходят и распечатывают фотографии, но, конечно, поток желающих значительно увеличивается к приближению Дня победы, — рассказала Екатерина Андреевна.

Жители района могут обратиться в местный центр «Мои документы», расположенный по адресу: Варшавское шоссе, дом 128, корпус 2, предоставить фотографии, письма и другие материалы, которые тут же отсканируют и вернут владельцу, после чего их разместят в электронной книге памяти проекта. А чтобы распечатать фото к шествию «Бессмертного полка», нужно оставить заявку на изготовление фото: как только оно будет готово, сотрудники центра свяжутся для его получения.

Напомним, что всю информацию об участниках Великой Отечественной войны можно внести через личный кабинет на сайте проекта. Также данные можно редактировать.

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/06/39597/