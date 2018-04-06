Ещё
Мострансавто увеличит число рейсов на маршрутах в пасхальные праздники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мострансавто увеличит число рейсов на маршрутах в пасхальные праздники 

Агентство «Москва» 1 час назад
«В дни пасхальных праздников, 8 и 15 апреля, Мострансавто существенно увеличит число рейсов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в Королевском филиале от станций «Болшево» и «Подлипки» до Невзоровского кладбища будут совершаться от 32 до 42 рейсов. Автобусы большого класса будут курсировать с 8:00 до 15:00. Автобусы Павлово-Посадского ПАТП будут вести транспортную работу в усиленном режиме с 6:10 до 20:26: маршруты №2 «пл. Революции — ул. Шевченко», №3 «Белый Мох — ул. Некрасова» и №35 «Павловский Посад — Саурово».
Люберецкий филиал Мострансавто увеличит число рейсов в дни праздников по маршрутам №41 «ст. Люберцы — Новолюберецкое кладбище» и №61 «Жуковский (пл. Громова) — Островцы». Транспортное сообщение будет осуществляться с 8:00 до 17:00. С остальными изменениями можно ознакомиться на сайте Мострансавто.
Дополнительно, в нескольких муниципалитетах администрациями будут открыты 11 специальных маршрутов, по которым пассажиры смогут проехать бесплатно. Это маршруты «Серебряные Пруды (Площадь) — центральное кладбище», «ст. „Подольск“ — Красная горка», «ст. „Подольск“ — Товарищево», «Кутузово — Москва (Ерино)», «Кутузово — пос. Южный — Красная горка», «Юбилейная — Красная горка», «ст. „Подольск“ — Москва (Ерино)», «ул. 8 Марта — дер. Сергеевка», «Стадион Авангард — Домодедовское городское кладбище», «Сквер Афанасьева — 4 км», а также «ст. „Одинцово“ — кладбище Лайково».
Агентство «Москва»: последние новости
Суд отклонил жалобу McDonald's на решение Роспотребнадзора о штрафе в 550 тыс. руб. Роскомнадзор: Включение главы ведомства А.Жарова в санкционный список США не повлияет на работу службы Бесплатный Wi-Fi появится на 136 железнодорожных вокзалах в России к началу ЧМ-2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян282
Украину «завалило» фальсификатом из Европы163
В США заговорили об угрозе военным летчикам115
Путин уволил одиннадцать генералов287
У Дурова нашли британское гражданство45
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение