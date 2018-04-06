Мострансавто увеличит число рейсов на маршрутах в пасхальные праздники

«В дни пасхальных праздников, 8 и 15 апреля, Мострансавто существенно увеличит число рейсов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Королевском филиале от станций «Болшево» и «Подлипки» до Невзоровского кладбища будут совершаться от 32 до 42 рейсов. Автобусы большого класса будут курсировать с 8:00 до 15:00. Автобусы Павлово-Посадского ПАТП будут вести транспортную работу в усиленном режиме с 6:10 до 20:26: маршруты №2 «пл. Революции — ул. Шевченко», №3 «Белый Мох — ул. Некрасова» и №35 «Павловский Посад — Саурово».

Люберецкий филиал Мострансавто увеличит число рейсов в дни праздников по маршрутам №41 «ст. Люберцы — Новолюберецкое кладбище» и №61 « Жуковский (пл. Громова) — Островцы». Транспортное сообщение будет осуществляться с 8:00 до 17:00. С остальными изменениями можно ознакомиться на сайте Мострансавто.