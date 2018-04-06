Лекцию о покорителях неба прочитали гостям библиотеки на Тимирязевской

Беседа с учениками средних и старших классов школ «Сыны голубой планеты» состоялась в библиотеке № 23 на Тимирязевской улице. Познавательное мероприятие приурочили ко Дню космонавтики. Об этом сообщили в администрации учреждения культуры.

— В рамках программы «Окно в минувшее» для читателей юношеского возраста наши сотрудники провели беседу, посвященную покорителям неба. Цель мероприятия — популяризация чтения и развития интереса к истории нашей страны, — пояснила заведующая библиотекой Елена Максименкова

Адрес библиотеки № 23: ул. Тимирязевская, д. 17, корп. 1. (мю)