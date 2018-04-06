Ещё
Чиновникам краевого правительства вручили мётлы и лопаты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чиновникам краевого правительства вручили мётлы и лопаты 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Губернатор, члены правительства края, сотрудники органов исполнительной власти присоединились к экологической акции «Сохраним природу Ставрополья», сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе главы края.
Чиновники отправились на субботник в лесной массив «Бибердова дача». Собрали и вывезли 5 большегрузов сухого валежника и бытового мусора.
«Ставропольский край — наш большой дом, в котором должно быть чисто. Наконец, установилась хорошая погода, и такие субботники идут по всему краю, там, где требуется уборка после зимы. Приглашаю всех ставропольцев к ним присоединиться», — сказал губернатор Владимир Владимиров.
Вместе с представителями Ставропольского лесничества прибрали также в Русском лесу и вдоль дороги из Ставрополя к хутору Грушевому.
АиФ Ставрополье: последние новости
Куда родина пошлёт. Почему в этом году сократилось количество призывников В Северной Осетии ликвидировали нелегальный спиртзавод Пять геев из Чечни нашли убежище в Бельгии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян282
Украину «завалило» фальсификатом из Европы163
В США заговорили об угрозе военным летчикам115
Путин уволил одиннадцать генералов287
У Дурова нашли британское гражданство45
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение