Чиновникам краевого правительства вручили мётлы и лопаты 

Губернатор, члены правительства края, сотрудники органов исполнительной власти присоединились к экологической акции «Сохраним природу Ставрополья», сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе главы края.
Чиновники отправились на субботник в лесной массив «Бибердова дача». Собрали и вывезли 5 большегрузов сухого валежника и бытового мусора.
«Ставропольский край — наш большой дом, в котором должно быть чисто. Наконец, установилась хорошая погода, и такие субботники идут по всему краю, там, где требуется уборка после зимы. Приглашаю всех ставропольцев к ним присоединиться», — сказал губернатор Владимир Владимиров.
Вместе с представителями Ставропольского лесничества прибрали также в Русском лесу и вдоль дороги из Ставрополя к хутору Грушевому.