Настя Каменских удивила поклонников пикантным фото 

Настя Каменских неожиданно для всех, опубликовала «Горячие фотографии», которые моментально стали популярны в Сети. Стоит отметить, что раньше подобного не происходило и подобного рода фотографии были не доступны для подписчиков Насти. С другой стороны, фото не является пошлым или достаточно откровенным, заметили пользователи, поэтому волны негатива не произошло. Да и фигура у певицы отменная, добавили увидевшие снимок. А на днях, Сергей Жуков поздравил свою дочь с 17-летием. Поздравление получилось очень трогательным и фанаты отметили, что Жуков является примером для подражания для многих отцов и не смотря на загруженный график, он всегда находит время для своих детей.