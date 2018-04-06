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Настя Каменских удивила поклонников пикантным фото
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Настя Каменских удивила поклонников пикантным фото 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Настя Каменских неожиданно для всех, опубликовала «Горячие фотографии», которые моментально стали популярны в Сети. Стоит отметить, что раньше подобного не происходило и подобного рода фотографии были не доступны для подписчиков Насти. С другой стороны, фото не является пошлым или достаточно откровенным, заметили пользователи, поэтому волны негатива не произошло. Да и фигура у певицы отменная, добавили увидевшие снимок. А на днях, Сергей Жуков поздравил свою дочь с 17-летием. Поздравление получилось очень трогательным и фанаты отметили, что Жуков является примером для подражания для многих отцов и не смотря на загруженный график, он всегда находит время для своих детей.
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