В Самаре коммунальщики прочищают ливневую канализацию и дождевые колодцы

Снежная зима. Резкое потепление. Чтобы на городских дорогах не образовались стихийные разливы талых вод, службы благоустройства раньше обычного перешли на круглосуточный режим работы. Проверяют, прочищают ливневую канализацию и дождевые колодцы.

Под апрельским солнцем снег все-таки сдается и начинает таять во дворах и на дорогах города. Погода, как говорят, шепчет, в данном случае — обильными потоками воды. В марте количество осадков превышено на 200% от нормы. Избежать затопления и его последствий, например, транспортного коллапса, помогает ливневая канализация. В Самаре уже ведется откачка талых вод. «В настоящее время МП „Благоустройство“ практически закончены уже работы по открытию дождеприемников от снега, то есть у них на дорожной сети порядка трех тысяч дождеприемников есть, уже 95% очищено и активно принимают стоки», — пояснил заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии администрации г. о. Самара Виктор Ненашев.

То, что порой скрывает вода, на дороге беспокоит и водителей. Автомобилисты сильно рискуют попасть в затопленную яму, последствия похуже — ДТП. «Воду очень важно убрать, потому что нужно до ямы как-то добраться. Воду уберут — можно ее хотя бы объехать», — поделился Юрий Бажин.

Жители сообщают в органы местного самоуправления о подтопленных участках и самостоятельно — так проблема решается оперативнее. На борьбу с «дорожными реками» в Самаре задействованы порядка четырех единиц спецтехники, откачка воды происходит в круглосуточном режиме. Начальник дорожного участка Кировского района МП г. о. Самара «Благоустройство» Николай Демидов рассказал: «Откачка происходит по улице Олимпийской, Транзитной — Аэропортовской, Транзитной — Чекистов, Зубчаниновском шоссе — Магистральной и по Литвинова. Вода затрудняет движение, все едут медленно, потихоньку».

Еще в феврале проверили готовность спецтехники и ремонтно-аварийные бригады к весеннему периоду — провели противопаводковые тренировки. Пролив дождеприемников горячей водой в этом году выполнили раньше обычных сроков, чтобы снизить риск серьезного подтопления. «С 15 февраля уже начат был пролив горячей водой дождеприемных колодцев, которые находятся в особо опасных местах. Таких в городе порядка 970, до 15 марта работа была выполнена. Особо опасные места — это места, наиболее подверженные подтоплениям», — подчеркнул директор МП г. о. Самара «Инженерные Системы» Сергей Арзамаскин.

Днем на сетях работают от 10 до 15 бригад. От 4 до 5 бригад организовали для предотвращения проблем, которые могут возникнуть в ночное время и выходные дни. Подтоплений в городе стало намного меньше — проблемные места приведены в порядок, установлены дождевые канализации. Всего за год отремонтировали 329 смотровых и 648 дождеприемных колодцев, очищено 47 км сетей дождевой канализации. Аварийные участки сетей переложили на Молодогвардейской, Солнечной и Заводском шоссе.