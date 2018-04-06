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Путин назначил начальника УМВД по Калужской области
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Путин назначил начальника УМВД по Калужской области 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Указом Владимира Путина, подписанным президентом России 4 апреля, начальником УМВД России по Калужской области назначен полковник полиции Александр Дедов. Фото пресс-службы УМВД Россиии по Орловской области. Александр Дедов родился в 1971 году в Орловской области. Имеет два высших образования, в органах внутренних дел служит с 1993 года. Начинал службу в Железнодорожном РОВД города Орла. Награжден ведомственными и государственной наградами, в том числе медалью «За доблесть в службе», «За отличие в охране общественного порядка», наградным именным оружием. До назначения в Калугу занимал должность заместителя начальника УМВД России по Орловской области — начальника полиции. Напомним, должность начальника УМВД России по Калужской области стала вакантной после того, как генерал-майор полиции Сергей Плахих, в конце декабря прошлого года был назначен заместителем начальника-начальником полиции ГУ МВД по Москве.
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