Путин назначил начальника УМВД по Калужской области 

Указом Владимира Путина, подписанным президентом России 4 апреля, начальником УМВД России по Калужской области назначен полковник полиции Александр Дедов. Фото пресс-службы УМВД Россиии по Орловской области. Александр Дедов родился в 1971 году в Орловской области. Имеет два высших образования, в органах внутренних дел служит с 1993 года. Начинал службу в Железнодорожном РОВД города Орла. Награжден ведомственными и государственной наградами, в том числе медалью «За доблесть в службе», «За отличие в охране общественного порядка», наградным именным оружием. До назначения в Калугу занимал должность заместителя начальника УМВД России по Орловской области — начальника полиции. Напомним, должность начальника УМВД России по Калужской области стала вакантной после того, как генерал-майор полиции Сергей Плахих, в конце декабря прошлого года был назначен заместителем начальника-начальником полиции ГУ МВД по Москве.