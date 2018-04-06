Соглашение по использованию системы «Платон» в Индии может быть подписано в 2018 году

"Коллеги [за рубежом] изучают наш опыт. Если не считать нашей работы со странами Таможенного союза, наиболее далеко мы продвинулись во взаимодействии с Индией. Ожидается, что такого рода договоренности могут перерасти в конкретные договоры о сотрудничестве в этом году", — сказал он.

По словам Дитриха, интерес к системе «Платон» есть еще у нескольких азиатских стран.

Ранее совладелец ООО «РТ-Инвест транспортные системы» — оператора системы «Платон» — Игорь Ротенберг заявлял, что система «Платон» имеет высокий экспортный потенциал и вызвала заинтересованность ряда государств, в том числе Индии.

Дитрих, в свою очередь, говорил, что Индия и Россия могут рассмотреть возможность использования «Платона» в Индии. По его словам, рынок Индии в достаточной степени заинтересован в создании такой системы, которая позволит привлечь дополнительные средства для строительства безопасных дорог. При этом гибкость системы «Платон» позволяет ей работать в разных странах и разных условиях.

По словам первого замглавы Минтранса, Россия готова обсуждать с Индией и другими государствами создание индивидуальных решений под запросы этих стран. В частности, можно создать систему, которая позволяет использовать группировки спутников, которой Индия обладает, и которые позволяют фиксировать местоположение транспортного средства.

"Платон" — государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами массой более 12 тонн. Введена на территории России с 15 ноября 2015 года. Сейчас тариф «Платона» составляет 1,9 рубля за километр.