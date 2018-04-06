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Станиславу Любшину — 85 лет
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Станиславу Любшину — 85 лет 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Народный артист РСФСР Станислав Любшин празднует 85-летие. Свою актёрскую карьеру он начал в «Современнике» и успел поработать во многих московских театрах. Сегодня Любшин играет в МХТ имени Чехова. Актёр известен своими ролями в спектаклях «Голый король», «Два цвета», «Добрый человек из Сезуана», «Герой нашего времени». Он снялся в более чем 100 кинофильмах, среди которых — «Застава Ильича», «Щит и меч», «Альпийская баллада», «Пять вечеров», «Кин-дза-дза», «Чёрный монах», «Вечный муж». Артист также выступил в качестве режиссёра-постановщика, сняв две картины: «Три года» по Чехову и «Позови меня в даль светлую». Образы Любшина в театре и кино — в фотогалерее RT.
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