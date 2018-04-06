Станиславу Любшину — 85 лет

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Адвокат сообщил, что капитану судна «Норд» придётся провести в СИЗО три дня

В Госдуму внесён законопроект об установке в квартирах датчиков утечки бытового газа

Почему немецкие полицейские требуют ужесточить наказание за преступления с использованием ножей