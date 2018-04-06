Появились данные о схеме переправки российских бойцов ЧВК в Сирию

Российские «военные подрядчики» (речь, вероятно, идет о ЧВК) переправляются в Сирию для участия в военной операции самолетами Airbus A320, приобретенными в обход санкций США , пишет Reuters

Российские бойцы прибывают в Сирию частной сирийской авиакомпанией Cham Wings, говорится в статье Reuters. По информации агентства, добровольцев переправляют, в частности, на самолетах Airbus A320, которые когда-то принадлежали европейским и американским авиационным компаниям, а позже через посредников были проданы ближневосточным компаниям, подпадающим под американские санкции. Cham Wings, напоминает агентство, попало под санкции США еще в 2016 году.

Согласно схеме, которую описывает Reuters, самолеты Cham Wings ночью прибывают в международный аэропорт Ростова-на-Дону «Платов» и улетают ранним утром, увозя с собой россиян. При этом, продолжает агентство, информации об этих рейсах в открытом доступе нет, как и расписания их полетов. Купить билеты на эти рейсы также невозможно.

Reuters сообщает, что информацию о рейсах, на которых российских добровольцев якобы отправляют в Сирию, они добыли, организовав «слежку» за ростовским аэропортов, регистрируя «необычные рейсы», используя открытые данные отслеживания полетов.

По данным агентства, за 14 месяцев, с января прошлого года, самолеты Cham Wings совершили 51 полет из Дамаска и Латакии в Ростов-на-Дону и обратно. При этом отмечается, что самолеты Airbus A320 способны перевозить до 180 пассажиров. В одном конкретном случае указано, что на борту такого самолета были «30 российских военных подрядчиков».

Reuters описывает, как выглядят люди, которые прибывают из Дамаска на самолете Airbus A320 авиакомпании Cham Wings: «около 30 человек с загорелыми лицами», «большинство из них в камуфляже и ботинках-дезертах цвета хаки». Отмечается, что на вопросы журналистов они не отвечают, ссылаясь на подписанные документы о неразглашении.