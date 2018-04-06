На улице Плещеева залатали дорожные ямы 

Коммунальщики района Бибирево отремонтировали асфальтовое покрытие во дворе дома 7В по улице Плещеева. Поводом для этого стало обращение одного из жителей района на портал «Наш город» — в своем сообщении мужчина обратил внимание властей на проблему и попросил устранить ее.
Заявка пользователя была оперативно рассмотрена, и спустя несколько дней на портале появился официальный ответ за подписью главы управы района Бибирево Вадима Бужгулашвили.
-Эксплуатирующей организацией выполнен ремонт асфальтового покрытия, — говорится в сообщении.
Напомним, оставить свое сообщение, жалобу или просьбу на портале «Наш город» может каждый желающий после несложной регистрации. (вт)