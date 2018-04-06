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На улице Плещеева залатали дорожные ямы
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На улице Плещеева залатали дорожные ямы 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Коммунальщики района Бибирево отремонтировали асфальтовое покрытие во дворе дома 7В по улице Плещеева. Поводом для этого стало обращение одного из жителей района на портал «Наш город» — в своем сообщении мужчина обратил внимание властей на проблему и попросил устранить ее.
Заявка пользователя была оперативно рассмотрена, и спустя несколько дней на портале появился официальный ответ за подписью главы управы района Бибирево Вадима Бужгулашвили.
-Эксплуатирующей организацией выполнен ремонт асфальтового покрытия, — говорится в сообщении.
Напомним, оставить свое сообщение, жалобу или просьбу на портале «Наш город» может каждый желающий после несложной регистрации. (вт)
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