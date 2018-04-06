Ещё
Жители дома на улице Дзержинского в панике: здание разваливается по кирпичикам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители дома на улице Дзержинского в панике: здание разваливается по кирпичикам 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
К нам в редакцию обратились жители дома №21 по улице Дзержинского. Их жилище медленно, но верно приходит в негодность и разваливается. Костромичам кажется, что управляющая компания даже не пытается исправить ситуацию, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Выглядит дом, и правда, жутковато. Если поднять глаза наверх, то под самой крышей можно увидеть, что кирпичная стена сильно разрушена. Многие кирпичи уже выпали, другие тоже могут рано или поздно рухнуть кому-нибудь на голову.
{slider}
Крыша течет, соответственно, протечки в квартиры, намокание деревянных перекрытий, несущей кирпичной стены, а далее — следующий за этим обвал фасада, не говоря уже об отделке квартир. Жильцы страдают, прохожие студенты подвергаются опасности, — негодуют жители.
Мы связались с управляющей компанией «Юбилейный-2007», в ведении которой находится дом №21. Как оказалось, сейчас вопрос с ремонтом здания решается.
Мы ведем переговоры с Фондом капитального ремонта. Фонд предлагает начать с ремонта фасада, но мы настаиваем на ремонте крыши, — пояснили в УК.
В первоочередном ремонте крыши есть своя логика, потому что именно она стала корнем всех бед. Если отремонтировать фасад, то в скором времени он снова начнет намокать и обваливаться.
k1news.ru: последние новости
Шарьинские власти объяснили, почему игрушки в память о погибших кемеровчанах оказались на помойке Иван Ургант пошутил о Костромской области на Первом канале Мошенники рассылают костромичам сообщения о ваучерах от «Магнита»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян282
Украину «завалило» фальсификатом из Европы163
В США заговорили об угрозе военным летчикам115
Путин уволил одиннадцать генералов287
У Дурова нашли британское гражданство45
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение