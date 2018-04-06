Жители дома на улице Дзержинского в панике: здание разваливается по кирпичикам

К нам в редакцию обратились жители дома №21 по улице Дзержинского. Их жилище медленно, но верно приходит в негодность и разваливается. Костромичам кажется, что управляющая компания даже не пытается исправить ситуацию, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Выглядит дом, и правда, жутковато. Если поднять глаза наверх, то под самой крышей можно увидеть, что кирпичная стена сильно разрушена. Многие кирпичи уже выпали, другие тоже могут рано или поздно рухнуть кому-нибудь на голову.

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Крыша течет, соответственно, протечки в квартиры, намокание деревянных перекрытий, несущей кирпичной стены, а далее — следующий за этим обвал фасада, не говоря уже об отделке квартир. Жильцы страдают, прохожие студенты подвергаются опасности, — негодуют жители.

Мы связались с управляющей компанией «Юбилейный-2007», в ведении которой находится дом №21. Как оказалось, сейчас вопрос с ремонтом здания решается.

Мы ведем переговоры с Фондом капитального ремонта. Фонд предлагает начать с ремонта фасада, но мы настаиваем на ремонте крыши, — пояснили в УК.

В первоочередном ремонте крыши есть своя логика, потому что именно она стала корнем всех бед. Если отремонтировать фасад, то в скором времени он снова начнет намокать и обваливаться.