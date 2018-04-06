Ещё
В библиотеке на Корнейчука появился единый читательский билет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В библиотеке на Корнейчука появился единый читательский билет 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Единый читательский билет библиотек Северо-Восточного округа появился в районной библиотеке № 69. Об этом сообщили вадминистрации учреждения.
— Появление единого читательского билета библиотек СВАО означает, что записавшись один раз, наши читатели смогут брать и сдавать книги влюбой удобной точке округа. Записаться в библиотеку станет проще, а взять и вернуть книгу — быстрее, — рассказали в администрации учреждения.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 206-92-74.
Напомним, библиотека № 69 расположена по адресу: улица Корнейчука, дом 40. (вт)
Управа района Бибирево: последние новости
Вадим Бужгулашвили встретится с жителями Бибирева 18 апреля На улице Плещеева залатали дорожные ямы Творчество Федора Шаляпина вспомнили в библиотеке на Корнейчука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян282
Украину «завалило» фальсификатом из Европы163
В США заговорили об угрозе военным летчикам115
Путин уволил одиннадцать генералов287
У Дурова нашли британское гражданство45
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение