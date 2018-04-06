В библиотеке на Корнейчука появился единый читательский билет

Единый читательский билет библиотек Северо-Восточного округа появился в районной библиотеке № 69. Об этом сообщили вадминистрации учреждения.

— Появление единого читательского билета библиотек СВАО означает, что записавшись один раз, наши читатели смогут брать и сдавать книги влюбой удобной точке округа. Записаться в библиотеку станет проще, а взять и вернуть книгу — быстрее, — рассказали в администрации учреждения.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 206-92-74.

Напомним, библиотека № 69 расположена по адресу: улица Корнейчука, дом 40. (вт)