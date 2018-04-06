Ещё
Суд прекратил дело против псковича, разместившего «ВКонтакте» фотографию с нацистской символикой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд прекратил дело против псковича, разместившего «ВКонтакте» фотографию с нацистской символикой 

Псковская губерния 1 час назад
Фото: Псковская губерния
Судья псковского участка мирового суда прекратила дело против псковича Андрея Егорова которого обвиняли в административном нарушении по статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики». Как сообщил блогер Владимир Жилинский, дело прекращено в связи с отстутствием состава преступления.6 апреля в суде выступил К. П. Обозный, кандидат исторических наук, который рассказал всю историю фотографии. Представитель полиции уточнил, как в церкви относятся к этому событию. Обозный ответил, что церковь — это много людей, и что в РПЦ есть и сталинисты, и люди совершенно других взглядов. Адвокат Егорова Татьяна Мартынова продемонстрировала суду это же фото на сайтах Печорского монастыря, «Православия», «Радио Свободы», «Православного Санкт-Петербурга», «Новой Газеты», а также зачитала позицию Роскомнадзора по этому поводу. Фото: Владимир Жилинский. Напомним, накануне ОМВД Псковского района в ходе интернет-мониторинга выявило на странице псковича Андрея Егорова фотографию Псковской православной миссии: священник стоял рядом с немецкими солдатами, которые держали нацистскую символику. Егоров вину не признал, отметил, что фотография носит культурно-исторический характер и попросил закрыть дело в связи с отсутствие состава преступления. Андрей Егоров — активист штаба Навального в Пскове. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Росавиация подтвердила информацию о приостановлении сертификата эксплуатанта у ОАО «Псковавиа» За три месяца 2018 года Северо-Западная оперативная таможня уничтожила 417 тонн санкционной продукции Псковича вызвали в суд за публикацию «ВКонтакте» исторической фотографии с нацистской символикой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян285
Украину «завалило» фальсификатом из Европы165
Путин уволил одиннадцать генералов287
В США заговорили об угрозе военным летчикам115
У Дурова нашли британское гражданство46
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение