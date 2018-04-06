Суд прекратил дело против псковича, разместившего «ВКонтакте» фотографию с нацистской символикой 

Судья псковского участка мирового суда прекратила дело против псковича Андрея Егорова которого обвиняли в административном нарушении по статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики». Как сообщил блогер Владимир Жилинский, дело прекращено в связи с отстутствием состава преступления.6 апреля в суде выступил К. П. Обозный, кандидат исторических наук, который рассказал всю историю фотографии. Представитель полиции уточнил, как в церкви относятся к этому событию. Обозный ответил, что церковь — это много людей, и что в РПЦ есть и сталинисты, и люди совершенно других взглядов. Адвокат Егорова Татьяна Мартынова продемонстрировала суду это же фото на сайтах Печорского монастыря, «Православия», «Радио Свободы», «Православного Санкт-Петербурга», «Новой Газеты», а также зачитала позицию Роскомнадзора по этому поводу. Фото: Владимир Жилинский. Напомним, накануне ОМВД Псковского района в ходе интернет-мониторинга выявило на странице псковича Андрея Егорова фотографию Псковской православной миссии: священник стоял рядом с немецкими солдатами, которые держали нацистскую символику. Егоров вину не признал, отметил, что фотография носит культурно-исторический характер и попросил закрыть дело в связи с отсутствие состава преступления. Андрей Егоров — активист штаба Навального в Пскове. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».