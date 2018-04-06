Минтранс не считает санкции США помехой распространению системы «Платон» за рубежом

АНОСИНО / Московская область /, 6 апреля. / ТАСС /. Включение совладельца оператора системы «Платон» Игоря Ротенберга в новый санкционный список США не препятствует распространению системы за рубежом и экспорту российских транспортных технологий, заявил журналистам первый замминистра транспорта РФ Евгений Дитрих . «Платон» — это государственная система, российская разработка, российская компонентная база. Никаких влияний мы не ожидаем, — сказал он. — Те, с кем мы активно работаем по этому направлению, наши партнеры на востоке, к счастью, разумно подходят и к выбору нас как партнеров и к вопросам включения в разные санкционные режимы, поэтому мы с ними продолжим работу в таком же разумном режиме".

В пятницу совладелец ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» — оператора системы «Платон» — Ротенберг был включен в новый американский санкционный список наряду с другими российскими предпринимателями и подконтрольными им компаниями. Их активы под юрисдикцией США будут заморожены, гражданам США запрещено вступать с ними в какие-либо деловые отношения. За сотрудничество с включенными в список россиянами и компаниями США могут распространять свои санкции и на иностранные лица и предприятия.