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Вести диалог с США по торговым спорам становится невозможно, заявили в КНР
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Вести диалог с США по торговым спорам становится невозможно, заявили в КНР 

РИА Новости 1 час назад
ПЕКИН, 6 апр — РИА Новости. Последние заявления и действия американской стороны усугубляют противоречия Пекина и Вашингтона в торговой сфере, в таких условиях вести двусторонние переговоры становится невозможно, заявил официальный представитель минкоммерции Китая Гао Фэн в пятницу.
"Китайская сторона отметила, что некоторые официальные лица в США выразили такое мнение (о том, что между Пекином и Вашингтоном ведутся переговоры по проблемам в торговле — ред.), однако это не соответствует действительности. В последнее время между официальными лицами из финансовой сферы двух стран не велось никаких переговоров по вопросам торговли", — заявил Гао Фэн на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что «после того, как США опубликовали отчет по результатам расследования, инициированного в соответствии со статьей 301 (торгового акта 1974 года), а также предлагаемый список китайских товаров, на которые следует повысить пошлины, Китай ответил соответственно».
"После этого США предложили повысить пошлины на товары из Китая на 100 миллиардов долларов, Китай дал еще более жесткий ответ. В таких обстоятельствах для двух сторон становится совершенно невозможно вести какие-либо переговоры по данному вопросу", — сказал Гао Фэн.
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