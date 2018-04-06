Ещё
Instagram запретили делать селфи с квокками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Instagram запретили делать селфи с квокками 

Вести.Ru 1 час назад
Представители соцсети Instagram запретили пользователям делать селфи с квокками, милыми зверьками, которые обитают на австралийском острове Роттнест. Если люди пытаются найти фото с квокками по хэштегу #quokkaselfie, на экране всплывает предупреждение о том, что эти животные внесены в международную Красную книгу, сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Другое название квокк — короткохвостные кенгуру. Они живут в заповеднике на австралийском острове, где нет хищников и автомобилей. Туристам запрещено кормить квокк и гладить их, однако делать селфи со зверьками, не прикасаясь к ним, до недавнего времени не возбронялось.
Yep…had to do it! ✅#quokkaselfie #quokka #rotto #holidays ☺️😎
Публикация от Catherine Reddaway (@itsanoosathing) 6 Апр 2018 в 12:39 PDT  В конце марта Instagram начал автоматически предупреждать пользователей, что такие фотографии вредят квоккам. При нажатии на все хэштеги со словом «quokka» программа выдавала предупреждение.
Как ни странно, властям Роттнеста эта благая, на первый взгляд, инициатива, не пришлась по вкусу.
"Предупреждения от «Инстаграма» бесполезны, так как не не информирует пользователей об особенностях вида и проблемах популяции. Мы и так со всей отвественностью подходим к защите квокк", — заявили местные власти.
По словам чиновников, возможность сделать селфи с редким зверьком — это отличный стимул для туристов посетить Роттнест.
Независимый эксперт, профессор Кристин Купер из Университета Кертина, считает, что делать селфи с квокками можно, если животное само идет на контакт и не проявляет беспокойства.
Власти Роттнеста потребовали у Instagram убрать предупреждение об опасности селфи с квокками.
Вести.Ru: последние новости
В Думе предложили асимметрично ответить на американские санкции "Никто не понимает": Дворкович о ситуации в кабмине "Саратовским авиалиниям" предложили прекратить летать
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян285
Украину «завалило» фальсификатом из Европы168
Путин уволил одиннадцать генералов287
В США заговорили об угрозе военным летчикам115
У Дурова нашли британское гражданство46
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение