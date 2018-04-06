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В Волгодонске из-за пожароопасности закрыты два ТРК
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В Волгодонске из-за пожароопасности закрыты два ТРК 

Ростовские Вести 1 час назад
Прокуратура Волгодонска и сотрудники МЧС проверили развлекательный центр «Комсомолец» ООО «АЗСК», а аткже торговый комплекс «Атлант», и выявили там множество нарушений противопожарной безопасности. По данным пресс-службы ведомства, в ходе проверки в помещении кинотеатра «Комсомолец», кафе «I food», «Гинза» и «Феллини» ООО «АЗСК», в магазине «Галактика» торгового комплекса «Атлант» выявлены многочисленные нарушения норм пожарной безопасности. В частности, эвакуационные выходы из торгового зала магазина «Галактика» не оборудованы устройствами, обеспечивающими беспрепятственное открывание дверей изнутри. В результате перепланировки в РЦ «Комсомолец» уменьшена зона действия дымовых извещателей системы автоматической пожарной сигнализации, в заэкранном пространстве большого кинозала допускается эксплуатация повреждённых электроприборов и другие нарушения. Городская прокуратура направила в Волгодонской районный суд два исковых заявления об обязательстве устранить собственников торговых центров перечисленные нарушения. После этого суд запретил продолжать работу кинотеатру «Комсомолец» в составе двух залов, кафе «Гинза», кафе «I food», кафе «Феллини» и магазина «Галактика» в торговом центре «Атлант». В ведомстве также добавили, что исполнительные листы направлены в территориальный отдел судебных приставов для оперативного исполнения.
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