«Единороссы» обсудили с министрами, как повысить пенсии

После консультаций с главой правительства Дмитрием Медведевым фракция "Единой России" пообщалась с министрами на тему развития инфраструктуры и экономики, а также о социальной политике. В частности, обсудили, как повышать пенсии выше инфляции, что является задачей из президентского послания Федеральному собранию.

На основе ответов министров и прозвучавших предложений будут строиться выступления от фракции, которые прозвучат в ходе отчета Медведева в Госдуме, пояснил Сергей Неверов.

В частности, обсуждали актуальную тему «качественного роста пенсий», рассказал Исаев. Депутаты и министры согласились с тем, что для этого необходимо пополнить источники доходов Пенсионного фонда. И искать эти источники следует в сфере «серых» зарплат.

Дело в том, что 15 миллионов россиян «неизвестно каким образом получают заработную плату», а это значит, что работодатели не платят за них взносы в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. «Наша задача — добиться легализации всех заработных плат в стране, и это потребует определенной системы мер», — предупредил Андрей Исаев.

За счет легализации зарплат в России и можно обеспечить рост пенсий, подытожил первый замруководителя фракции.

Здравоохранение тоже стало одной из ключевых тем. Депутаты выразили готовность принять участие в разработке федеральной программы борьбы с онкологическими заболеваниями. Она выходит на первый план, ведь раньше люди «до онкологии просто не доживали» из-за высокой смертности по причине сердечно-сосудистых заболеваний, пояснил Исаев.

Он отметил, что в комитете Госдумы по охране здоровья восемь докторов и шесть кандидатов наук — опытные врачи, которые готовы участвовать в разработке программы.

Кроме того, решили работать над формированием общероссийского фонда поддержки национальных языков.