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Добросовестных собаководов поощряют материально в районах Подмосковья
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Добросовестных собаководов поощряют материально в районах Подмосковья 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В микрорайоне Куркино начали платить за собачьи отходы. Местные активисты придумали оригинальный способ в борьбе за чистоту парка, тому, кто очистит улицу от продуктов жизнедеятельности четвероногих, полагается денежное вознаграждение. Подмосковные Химки тоже включились в борьбу за чистоту городской среды, но только способы иные.
Ольга Лахина — главный борец за чистоту в районе Куркино. Женщина уже давно занимается волонтерскими проектами и вот решила реализовать один из них в своем районе. Просто надоело, что с каждым приходом весны лужайки превращаются в минное поле.
Нам показалось, что в этом году по весне оказалось очень много собачьих отходов, и поэтому жители Куркино, между собой мы общались и это обсуждали, искали пути как с этим справиться, так как сказать, своими руками это сделать
— Ольга Лахина, волонтер проекта «Собачка как собачка».
Стимулировать соседей по району решили материально. 300 рублей за мешок собачьих фекалий. Пять мешков — полторы тысячи. И желающих заработать таким необычным способом оказалось достаточно.
Ну, вот вчера мы подводили вечером статистику, мы оплатили 23 мешка, сегодня уже на 16 часов было больше — около 28 мешков и многие выходят как раз ближе к вечеру, поэтому, я думаю, мы сегодня вчерашний рекорд перекроем
— Ольга Лахина, волонтер проекта «Собачка как собачка».
Остро проблема с «подснежниками» стоит и в соседних Химках. Сейчас чистота парка «Дубки» держится исключительно на сознательности собаководов и бдительности сотрудников дирекции парков. Да и как выяснилось, четвероногие в парках города, вообще, на птичьих правах — на этой территории выгул официально запрещен.
Это общественное пространство — здесь люди гуляют, отдыхают с детьми, но опять же, мы понимаем, что у нас в Химках мест для выгула питомцев нет, и мы как бы закрываем на это глаза
— Константин Рубанский,
пресс-секретарь
«Объединенной дирекции парков».
По паркам Химок проходят специальные рейды, собаководам напоминают о правилах выгула, но вот только не штрафуют. Это задача полиции, а у нее, как правило, на раскрытие таких преступлений — просто времени не остается. Вот и получается, вся надежда на сознательность граждан.
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