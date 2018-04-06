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В ЕК опасаются, что к 2050 году в океанах станет больше пластика, чем рыбы
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В ЕК опасаются, что к 2050 году в океанах станет больше пластика, чем рыбы 

РИА Новости 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 6 апр — РИА Новости. Если не предпринимать никаких действий по борьбе с распространением пластика, то его к 2050 году в океане будет больше, чем рыбы, сказал вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен в ходе конференции в Милане, которая транслировалась службами Еврокомиссии.
Ранее Еврокомиссия представила стратегию по пластику, напомнил он. Цель ЕК — сократить использование пластика, в том числе снизить загрязнение им морей и океанов, поскольку это серьезная проблема, и не только для рыбы и морской жизни, но и для людей, сказал Катайнен. Он пояснил, что пластик, трансформируясь, может попадать в пищу рыбам, и, следовательно, в пищу человеку, вызывая проблемы со здоровьем.
"Если ничего не произойдет, в 2050 году в океанах будет больше пластика, чем рыбы. Поэтому мы должны что-то делать", — сказал он.
Еврокомиссия, которая разрабатывает законопроекты для применения во всем Евросоюзе, стремится сделать так, чтобы вся пластиковая упаковка в ЕС была бы утилизируемой к 2030 году.
"Сейчас это не так", — констатировал он.
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