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Глава Тамбовщины заложил капсулу в основание завода по переработке зерна
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Глава Тамбовщины заложил капсулу в основание завода по переработке зерна 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
ТАМБОВ, 6 апр — РИА Новости. На площадке индустриального парка Уварово в Тамбовской области будет построен современный биотехнологический завод по глубокой переработке зерна мощностью 150 тысяч тонн, памятную капсулу в основание предприятия заложил губернатор Тамбовской области Александр Никитин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
rightПо его словам, предприятие по переработке зерна с получением концентрированных белковых кормовых продуктов построит якорный резидент парка — ООО «Ладесол-Тамбов». Представитель пресс-службы также отметил, что проект включен Минпромторгом России в план мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности РФ, поддержан рабочей группой «Бизнес-проекты» экспертного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», а также первым в регионе получил финансирование от Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства.
"Проект — выгодный со всех сторон, поэтому администрация Тамбовской области выступает как соучредитель, соинвестор этого предприятия. Проект имеет огромное социально-политическое значение для города Уварово и его жителей: за двадцать лет здесь впервые появляется реальное производство. Надеюсь, что для жителей это станет определенным символом возрождения. Это важный сигнал к тому, что экономика оживает. Завод по производству белковых комбикормов, другие проекты, которые сегодня здесь презентовали, направлены на людей, они позволят создать рабочие места, обеспечить занятость, принесут доходы в региональный бюджет", — сказал Никитин, слова которого привели в пресс-службе.
По предварительным прогнозам, строительство завода планируется завершить к концу первого квартала 2019 года.
В пресс-службе также отметили, что ряд резидентов намерены разместить в индустриальном парке Уварово промышленный комплекс по выращиванию рыбы тилапии, производство электроэнергии и тепла путем газопоршневой генерации, прозводство по переработке фосфогипса, производство лимонной кислоты, сухой молочной сыворотки, сухого молока, а также комплексных удобрений.
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