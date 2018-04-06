Глава Тамбовщины заложил капсулу в основание завода по переработке зерна

"Проект — выгодный со всех сторон, поэтому администрация Тамбовской области выступает как соучредитель, соинвестор этого предприятия. Проект имеет огромное социально-политическое значение для города Уварово и его жителей: за двадцать лет здесь впервые появляется реальное производство. Надеюсь, что для жителей это станет определенным символом возрождения. Это важный сигнал к тому, что экономика оживает. Завод по производству белковых комбикормов, другие проекты, которые сегодня здесь презентовали, направлены на людей, они позволят создать рабочие места, обеспечить занятость, принесут доходы в региональный бюджет", — сказал Никитин, слова которого привели в пресс-службе.

По предварительным прогнозам, строительство завода планируется завершить к концу первого квартала 2019 года.

В пресс-службе также отметили, что ряд резидентов намерены разместить в индустриальном парке Уварово промышленный комплекс по выращиванию рыбы тилапии, производство электроэнергии и тепла путем газопоршневой генерации, прозводство по переработке фосфогипса, производство лимонной кислоты, сухой молочной сыворотки, сухого молока, а также комплексных удобрений.

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