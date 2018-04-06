Познавательная программа ко Дню космонавтики пройдет в библиотеке имени Гайдара

Познавательная программа «Собаки-космонавты» пройдет 11 апреля в Центральной городской детской библиотеке имени Аркадия Гайдара

— На мероприятии ребята услышат лекцию об освоении космоса и первых животных-космонавтах. Кроме того, гости посмотрят медиапрезентацию о полетах собак в космос и познакомятся с тематической литературой. Кульминацией мероприятия станет общение с собаками-терапевтами, — рассказала менеджер по связям с общественностью библиотеки имени Аркадия Гайдара Наталия Антоничева.

Начало программы запланировано на 11:00. Всех желающих приглашают по адресу: Ростовская набережная, дом 5. Вход свободный.