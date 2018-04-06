Ещё
Познавательная программа ко Дню космонавтики пройдет в библиотеке имени Гайдара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Познавательная программа ко Дню космонавтики пройдет в библиотеке имени Гайдара 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Познавательная программа «Собаки-космонавты» пройдет 11 апреля в Центральной городской детской библиотеке имени Аркадия Гайдара.
— На мероприятии ребята услышат лекцию об освоении космоса и первых животных-космонавтах. Кроме того, гости посмотрят медиапрезентацию о полетах собак в космос и познакомятся с тематической литературой. Кульминацией мероприятия станет общение с собаками-терапевтами, — рассказала менеджер по связям с общественностью библиотеки имени Аркадия Гайдара Наталия Антоничева.
Начало программы запланировано на 11:00. Всех желающих приглашают по адресу: Ростовская набережная, дом 5. Вход свободный.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
Около четырех тысяч жителей Красносельского района выйдут на субботник 14 апреля Конкурс «Мисс МИСиС — 2018» прошел в районе Якиманка Делегация префектуры Центрального округа посетила Белград
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян285
Украину «завалило» фальсификатом из Европы168
Путин уволил одиннадцать генералов287
В США заговорили об угрозе военным летчикам115
У Дурова нашли британское гражданство46
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение