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Где в Тамбове можно написать «Тотальный диктант»?
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Где в Тамбове можно написать «Тотальный диктант»? 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Акция «Тотальный диктант» пройдет 14 апреля во всех городах страны. «АиФ-Черноземье» публикует список площадок в Тамбовской области.
Тамбов
Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина, ул. Интернациональная, 17. Открытая площадкаЦентральная детская библиотека им. С. Я. Маршака, ул. Маяковского, 2. Открытая площадкаДом молодежи, ул. Пензенская, 62. Открытая площадкаЦентральная городская библиотека им. Н. К. Крупской, ул. Чичканова, 89. Открытая площадкаФундаментальная библиотека ТГУ им. Г. Р. Державина, ул. Советская, 6. Открытая площадкаБиблиотека-филиал № 1 им. К. В. Плехановой, ул. Уборевича, 3. Открытая площадкаМедицинский институт, ул. Советская, 93, ауд. 44. Закрытая площадкаСтроительный колледж, бул. Энтузиастов, 2. Закрытая площадкаШкола № 11, ул. Полынковская, 47. Закрытая площадкаФилиал РАНХиГС, Моршанское шоссе, 14А. Закрытая площадкаПриборостроительный колледж, Моршанское шоссе, 17. Закрытая площадкаШкола № 31, ул. Социалистическая, 5. Закрытая площадкаШкола № 30, ул. Астраханская, 159. Закрытая площадкаШкола Сколково-Тамбов, ул. Цветочная / М. Мордасовой, 6/20. Закрытая площадкаРайоныМежпоселенческая библиотека Рассказовского района, с. Платоновка, ул. Советская, 24. Открытая площадкаБондарская центральная библиотека, с. Бондари, ул. Октябрьская, 9. Открытая площадкаЦентральная библиотека Никифоровского района, пос. Дмитриевка, ул. Заводская, 10. Открытая площадкаГавриловская районная библиотека, с. Гавриловка-2, ул. Мира, 37. Открытая площадкаРегиональный модельный центр дополнительного образования детей, Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, 3Б. Закрытая площадкаЦентральная библиотека Котовска, г. Котовск, ул. Колхозная, 5. Открытая площадкаБиблиотека социокультурного центра Тулиновки, с. Тулиновка, ул. Советская, 66. Открытая площадкаСосновская центральная библиотека, пос. Сосновка ул. Интернациональная, 107. Открытая площадкаДонская сельская поселенческая библиотека, дер. Красненькая, пер. Совхозный, д. 15. кв. 26. Открытая площадкаЛицей города Уварова, г. Уварово, 4-й микрорайон, д. 1. Открытая площадка
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