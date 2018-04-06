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Супружеские пары из района Аэропорт поздравили с юбилеем семейной жизни
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Супружеские пары из района Аэропорт поздравили с юбилеем семейной жизни 

Управа района Савеловский города Москвы 2 часа назад
Супругов из пяти районов САО, проживших вместе 50, 55 и 60 лет, поздравили в филиале «Сокол» территориального центра социального обслуживания «Беговой» на улице Сальвадора Альенде. В церемонии участвовали семьи из районов Аэропорт, Беговой, Савеловский, Сокол и Хорошевский. Об этом сообщили в администрации учреждения.
− В нашей уютной гостиной состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовали юбиляров совместной жизни. Перед семейными парами с лирическими композициями выступили приглашенные артисты, — поделился представитель администрации.
Адрес филиала «Сокол»: улица Сальвадора Альенде, д. 1. (мю)
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