Супружеские пары из района Аэропорт поздравили с юбилеем семейной жизни

Супругов из пяти районов САО, проживших вместе 50, 55 и 60 лет, поздравили в филиале «Сокол» территориального центра социального обслуживания «Беговой» на улице Сальвадора Альенде . В церемонии участвовали семьи из районов Аэропорт, Беговой, Савеловский, Сокол и Хорошевский. Об этом сообщили в администрации учреждения.

− В нашей уютной гостиной состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовали юбиляров совместной жизни. Перед семейными парами с лирическими композициями выступили приглашенные артисты, — поделился представитель администрации.

Адрес филиала «Сокол»: улица Сальвадора Альенде, д. 1. (мю)