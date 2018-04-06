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Асфальт отремонтировали на участке Смольной улицы
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Асфальт отремонтировали на участке Смольной улицы 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
После обращения жителя района Ховрино на портал «Наш город» на участке Смольной улице привели в порядок асфальтовое покрытие. Об устранении замечания отчитался исполняющий обязанности директора ГБУ «Автомобильные дороги САО» Максим Маликов.
«Проведены работы по локальному ямочному ремонту. Проблема устранена. На данный момент на указанном участке объекта дорожного хозяйства аварийных разрушений нет», — уточняется в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)
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