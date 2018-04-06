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Лекция о здоровье пройдет в КЦ «Онежский» на Флотской
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Лекция о здоровье пройдет в КЦ «Онежский» на Флотской 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Культурный центр «Онежский» на Флотской улице приглашает всех желающих на лекцию «Азбука здоровья», которая пройдет 11 апреля. Как сообщили в пресс-службе КЦ, ее прочитает автор программ сохранения здоровья для школ и вузов Александр Пеньков.
«Сколько можно выпивать кофе? Чем полезен или вреден бутерброд? Что можно есть на ночь? На лекции вы получите ответы на эти вопросы и многое другое», — говорится в сообщении пресс-службы.
Всех желающих будут ждать в 19.00 в КЦ «Онежский» по адресу: ул. Флотская, д. 25. Вход свободный. Телефон для справок: +7 (495) 454-44-44. (то)
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