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Для отделений милосердия ночные рубашки шьют сами интернатовцы
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Для отделений милосердия ночные рубашки шьют сами интернатовцы 

Управа района Вешняки 2 часа назад
Фото: Управа района Вешняки
Сотрудникам вешняковского психоневрологического интерната № 26 успешно удается организовывать досуг и создавать комфортные условия проживания для получателей социальных услуг, нуждающихся в постоянном уходе.
Такие интернатовцы находятся в пяти отделениях милосердия учреждения. Их досугу уделяется особое значение. Больше всего проживающим нравятся музыкальные занятия, так как на них они могут петь популярные и любимые композиции под аккомпанемент аккордеона.
Весьма примечателен тот факт, что уют для обитателей отделений милосердия создают те интернатовцы, которые не нуждаются в постороннем уходе. В ПНИ №26 они учатся шить в специальном швейном цехе. Освоив базовые навыки, под руководством опытного инструктора мастерицы шьют пелёнки и ночные рубашки для отделений милосердия.
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