Для отделений милосердия ночные рубашки шьют сами интернатовцы

Сотрудникам вешняковского психоневрологического интерната № 26 успешно удается организовывать досуг и создавать комфортные условия проживания для получателей социальных услуг, нуждающихся в постоянном уходе.

Такие интернатовцы находятся в пяти отделениях милосердия учреждения. Их досугу уделяется особое значение. Больше всего проживающим нравятся музыкальные занятия, так как на них они могут петь популярные и любимые композиции под аккомпанемент аккордеона.

Весьма примечателен тот факт, что уют для обитателей отделений милосердия создают те интернатовцы, которые не нуждаются в постороннем уходе. В ПНИ №26 они учатся шить в специальном швейном цехе. Освоив базовые навыки, под руководством опытного инструктора мастерицы шьют пелёнки и ночные рубашки для отделений милосердия.