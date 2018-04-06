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Конкурс «Мисс МИСиС — 2018» прошел в районе Якиманка
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Конкурс «Мисс МИСиС — 2018» прошел в районе Якиманка 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Конкурс «Мисс МИСиС — 2018» прошел 5 апреля в одноименном высшем учебном заведении. Победительницей стала студентка 3-го курса института новых материалов и нанотехнологий Полина Болотова.
— У меня есть замечательная фишка — сестра-близнец Виктория, и я не могла не использовать ее в танцевальном номере во время конкурса, — отметила девушка. — При подготовке ежедневно вставала в восемь утра, чтобы успеть отрепетировать дефиле и творческие задания.
Полина Болотова рассказала, что занимается танцами в двух коллективах: при Московском государственном университете имени Михаила Ломоносова и в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС». При этом после окончания высшего учебного заведения девушка планирует работать инженером.
Всего в конкурсе поучаствовало восемь студенток. Титул первой вице-мисс получила Наранжаргал Мунхжаргал, а второй — Ксения Макаренкова.
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