Объединение фанатов «Зенита» осудило болельщиков, бросавших шарфы на матче с «Краснодаром»

— Бросание атрибутики — это оскорбление всех, кому дорого имя «Зенит» . Это позор для Клуба и его болельщиков. И такому поступку нет оправдания. Неважно, какое место занимает Зенит, сколько голов забил Заболотный и что обещал президент Клуба. Важно сохранять лицо и не терять чести! Именно поэтому, когда на стадионе началась всеобщая истерика, с Виража звучала песня «Когда фанаты и команда вместе».

Шатов забил «Зениту» уникальный гол. А фанаты уже посылают Манчини

Новый стадион — полнейшая коммерциализация футбола: политика сиюминутного результата порождает потребителей. Людей, плюющих на имя и на цвета Клуба в тяжелые для Зенита моменты. Мы прекрасно понимаем беспросветность происходящего сегодня с Зенитом. Но мы считаем, что в ситуации, когда все потеряно, кроме чести, нам необходимо сплотиться вокруг команды, а не устраивать разбор полетов. Это время нам надо пережить вместе и уже по окончании чемпионата расставить все точки над «i», без популистских встреч с болельщиками под красивые лозунги. Напоследок, возвращаясь к инциденту, хотим сказать следующее: судя по напряжённой «работе» с представителями Виража, когда, благодаря современным средствам видеонаблюдения на лучшем стадионе страны нас за малейшие нарушения отправляют в бан, Клубу не составит труда выявить и не допустить на матчи людей, которые разбрасываются атрибутикой, позоря Зенит и его болельщиков, — говорится в сообщении фанатов.

Напомним, 7 апреля «Зенит» дома потерпел поражение от «Краснодара» со счетом 1:2. Команда Роберто Манчини с 42 очками опустилась на пятое место в таблице РФПЛ. В следующем туре сине-бело-голубые примут на стадионе «Санкт-Петербург» махачкалинский «Анжи». Матч пройдет 14 апреля и начнется в 16:30.