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Директор по инфраструктуре «Зенита»: «Газон на стадионе „Санкт-Петербург“ перед ЧМ-2018 перестилать не будут»
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Директор по инфраструктуре «Зенита»: «Газон на стадионе „Санкт-Петербург“ перед ЧМ-2018 перестилать не будут» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Директор по инфраструктуре "Зенита" Владимир Литвинов в интервью «СЭ» заявил, что газон на стадионе «Санкт-Петербург» перед чемпионатом мира перестилать не будут. В конце апреля и во второй половине мая поле дважды выкатят аз пределы арены.
— Планируем выкатить поле в тестовом режиме на последней неделе апреля перед матчем с ЦСКА, — сказал Литвинов. — Это будет тестовый выкат, но по всей технологии, предусмотренной проектом. Следующее выкатывание произойдет после 15 мая, когда матчи чемпионата России завершатся. Порядка двух недель поле будет находиться снаружи стадиона в естественных условиях.
— На этом же поле пройдут игры чемпионата мира?
— Да. По крайней мере, такую цель поставил перед собой «Зенит». Мы можем перестелить газон, но надеемся, что не ошиблись с новой технологией.
— Значит, газон перестелют после чемпионата мира?
— Нет. (Гоша ЧЕРНОВ)
Полная версия интервью Литвинова — скоро в «СЭ»
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