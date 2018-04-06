Директор по инфраструктуре «Зенита»: «Газон на стадионе „Санкт-Петербург“ перед ЧМ-2018 перестилать не будут»

Директор по инфраструктуре "Зенита" Владимир Литвинов в интервью «СЭ» заявил, что газон на стадионе «Санкт-Петербург» перед чемпионатом мира перестилать не будут. В конце апреля и во второй половине мая поле дважды выкатят аз пределы арены.

— Планируем выкатить поле в тестовом режиме на последней неделе апреля перед матчем с ЦСКА, — сказал Литвинов. — Это будет тестовый выкат, но по всей технологии, предусмотренной проектом. Следующее выкатывание произойдет после 15 мая, когда матчи чемпионата России завершатся. Порядка двух недель поле будет находиться снаружи стадиона в естественных условиях.

— На этом же поле пройдут игры чемпионата мира?

— Да. По крайней мере, такую цель поставил перед собой «Зенит». Мы можем перестелить газон, но надеемся, что не ошиблись с новой технологией.

— Значит, газон перестелют после чемпионата мира?

— Нет. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полная версия интервью Литвинова — скоро в «СЭ»