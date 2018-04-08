Андре Виллаш-Боаш: «Я всегда буду фанатом „Зенита“ 

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш в интервью «РГ» заявил, что продолжает оставаться фанатом сине-бело-голубых.
Португалец возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год. За это время команда стала чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Последним местом работы Виллаш-Боаша был «Шанхай СИПГ», который он покинул в ноябре прошлого года.
— Может, вернетесь в «Зенит»? Поговаривают, что уже летом Роберто Манчини может покинуть клуб.
— Не могу сказать. Да, позиции «Зенита» в чемпионате России сейчас не очень радуют. Когда вы приглашаете таких опытных тренеров как Луческу и Манчини, вы ждете, что будете бороться за золото. Вообще для «Зенита» очень важно быть в Лиге чемпионов. Как фанат питерского клуба, могу только надеяться, что команда сыграет в этом турнире в следующем сезоне.
— А вы фанат всех клубов, в которых работали?
— Только тех, с кем мы хорошо расстались. Как вы помните, у меня были определенные сложности в той же Англии. Но что касается «Зенита», то да — я всегда буду фанатом этого клуба. То же самое могу сказать о «Порту».
— Сейчас «Зенит» испытывает большие сложности, болельщикам не нравится игра команды. Может, все разрушилось после ухода Халка?
— Тут много причин. Что касается Халка, то посмотрите: когда мы говорим о "Реале" и «Барселоне», кто в первую очередь приходит на ум? Роналду и Месси. Хотя это великие клубы. Но эти двое решают почти все. В любой команде, где есть такой игрок, будет определенная зависимость от его выступлений. Это нормально. Что меня удивило в ситуации с «Зенитом», так это то, как быстро распалась чемпионская команда. Из моего состава остались лишь трое: Лодыгин, Смольников и Кришито. Это очень странно.
— Как думаете, почему так произошло?
— Из-за лимита на легионеров в чемпионате России, из-за предложений из Китая, от которых было сложно отказаться. Еще одна причина — финансовый фейр-плей. В результате в «Зените» осталось мало топ-игроков и очень много российский молодежи. А ей нужно время. Остается верить, что они справятся с давлением.