Активиста, подавшего в суд на ЦОДД, хотят оштрафовать за использование стилистики ведомства в самодельных наклейках

Активист и автор телеграм-канала «Малолетний урбанист» Алексей Радченко сообщил, что на него составили протокол об административном нарушении.

Наклейки, из-за которых на активиста завели протокол

Ранее Радченко подал в суд на Центр организации дорожного движения из-за стертых пешеходных переходов на улице Каланчёвская и на улице Верхняя Сыромятническая, а также запустил кампанию «За безопасный переход». В качестве одного из вариантов вознаграждения за участие в сборе денег предлагался набор наклеек об опасности стертых переходов, в дизайне которых узнавался стиль городских транспортных служб.

«Позвонил участковый, вызвал в отделение. Оказалось, что заявление на меня 12 марта написал сотрудник ЦОДД — по прямому указанию руководства, как в заявлении и написано. Он зашел на сайт, где был сбор денег, и приобрел наклейки. Теперь просит привлечь меня к уголовной ответственности по статье 180 и к административной — по статье 14.10 («Незаконное использование средств индивидуализации товаров» — прим. редакции). В конечном итоге составили протокол об административном правонарушении.

Изучив закон, могу сказать, что состава преступления нет: сам факт продажи будет почти невозможно доказать. Статья немножко притянута за уши: логотип ЦОДД зарегистрирован только для предоставления информации о движении, и использование логотипа в других сферах ненаказуемо. Можно было гражданский иск подать, но административное или уголовное дело здесь явно лишнее.

Если говорить про сбор денег, то он только идет. Продажи и передачи денег мне там быть не могло, поэтому непонятно, какие будут доказательства. Следующий шаг — суд.

По словам полицейских, через прокуратуру идет давление на руководство полиции, чтобы хоть к чему-то меня привлечь. ЦОДД через административные каналы давит на них», — рассказал Радченко.

Протоколы будут переданы в суд, штраф может составить от 5 до 10 тысяч. Статья УК, по которой сотрудник ЦОДД хотел привлечь Радченко к ответственности, предусматривает лишение свободы вплоть до 6 лет.

Ранее стало известно, что к иску Радченко к ЦОДД присоединились восемь муниципальных депутатов. Руководство ведомства объяснило демонтаж безопасностью пассажиров: по мнению департамента, из-за зебр возникали пробки, которые затрудняли проезд транспорта. Первое заседание по иску активиста прошло 6 апреля. Радченко рассказал, что в ходе слушания оказалось, что у ведомства очень слабая позиция, и дело отложили до 24 мая.