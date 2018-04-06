Ещё
Активиста, подавшего в суд на ЦОДД, хотят оштрафовать за использование стилистики ведомства в самодельных наклейках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Активиста, подавшего в суд на ЦОДД, хотят оштрафовать за использование стилистики ведомства в самодельных наклейках 

Strelka Magazine 2 часа назад
Фото: Strelka Magazine
Активист и автор телеграм-канала «Малолетний урбанист» Алексей Радченко сообщил, что на него составили протокол об административном нарушении.
Наклейки, из-за которых на активиста завели протокол
Ранее Радченко подал в суд на Центр организации дорожного движения из-за стертых пешеходных переходов на улице Каланчёвская и на улице Верхняя Сыромятническая, а также запустил кампанию «За безопасный переход». В качестве одного из вариантов вознаграждения за участие в сборе денег предлагался набор наклеек об опасности стертых переходов, в дизайне которых узнавался стиль городских транспортных служб.
«Позвонил участковый, вызвал в отделение. Оказалось, что заявление на меня 12 марта написал сотрудник ЦОДД — по прямому указанию руководства, как в заявлении и написано. Он зашел на сайт, где был сбор денег, и приобрел наклейки. Теперь просит привлечь меня к уголовной ответственности по статье 180 и к административной — по статье 14.10 («Незаконное использование средств индивидуализации товаров» — прим. редакции). В конечном итоге составили протокол об административном правонарушении.
Изучив закон, могу сказать, что состава преступления нет: сам факт продажи будет почти невозможно доказать. Статья немножко притянута за уши: логотип ЦОДД зарегистрирован только для предоставления информации о движении, и использование логотипа в других сферах ненаказуемо. Можно было гражданский иск подать, но административное или уголовное дело здесь явно лишнее.
Если говорить про сбор денег, то он только идет. Продажи и передачи денег мне там быть не могло, поэтому непонятно, какие будут доказательства. Следующий шаг — суд.
По словам полицейских, через прокуратуру идет давление на руководство полиции, чтобы хоть к чему-то меня привлечь. ЦОДД через административные каналы давит на них», — рассказал Радченко.
Протоколы будут переданы в суд, штраф может составить от 5 до 10 тысяч. Статья УК, по которой сотрудник ЦОДД хотел привлечь Радченко к ответственности, предусматривает лишение свободы вплоть до 6 лет.
Ранее стало известно, что к иску Радченко к ЦОДД присоединились восемь муниципальных депутатов. Руководство ведомства объяснило демонтаж безопасностью пассажиров: по мнению департамента, из-за зебр возникали пробки, которые затрудняли проезд транспорта. Первое заседание по иску активиста прошло 6 апреля. Радченко рассказал, что в ходе слушания оказалось, что у ведомства очень слабая позиция, и дело отложили до 24 мая.
Strelka Magazine: последние новости
C 21 по 28 апреля в Красноярске пройдет Неделя «Стрелки» На конференции «Яндекса» расскажут о цифровых технологиях в городе. Место держится в секрете, пустят не всех В центре Праги запретят ездить на велосипеде. Но оставят автомобили
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян286
Украину «завалило» фальсификатом из Европы170
Путин уволил одиннадцать генералов288
В США заговорили об угрозе военным летчикам115
У Дурова нашли британское гражданство46
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение