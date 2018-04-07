Пять крупных пауков отправили из Пулково в Якутию

В грузовом терминале аэропорта Пулково инспекторы Управления Россельхознадзора по Петербургу , Ленинградской и Псковской областям провели ветеринарный контроль пяти крупных пауков, которых отправили из Северной Столицы в Якутию , сообщается на сайте ведомства.

Специалисты досмотрели пауков и проверили наличие необходимых исследований на сальмонеллез и патогенную паразитофауну. Помещенные в пластиковые контейнеры с естественным грунтом на дне и перфорацией, пауки улетели в Республику Саха частному лицу.