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Пять крупных пауков отправили из Пулково в Якутию
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Пять крупных пауков отправили из Пулково в Якутию 

АиФ Санкт-Петербург 38 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В грузовом терминале аэропорта Пулково инспекторы Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели ветеринарный контроль пяти крупных пауков, которых отправили из Северной Столицы в Якутию, сообщается на сайте ведомства.
Специалисты досмотрели пауков и проверили наличие необходимых исследований на сальмонеллез и патогенную паразитофауну. Помещенные в пластиковые контейнеры с естественным грунтом на дне и перфорацией, пауки улетели в Республику Саха частному лицу.
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