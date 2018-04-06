Из Пулково «улетели» пауки

В грузовом терминале аэропорта Пулково инспекторами Управления Россельхознадзора по Петербургу , Ленинградской и Псковской областям проведен ветеринарный контроль 5 крупных пауков.

В ходе контрольных мероприятий специалисты Управления досмотрели насекомых и проверили наличие необходимых исследований на сальмонеллез и патогенную паразитофауну.