Договорятся поодиночке. Эксперты оценили выход Братского района из АМО через суд

Ждем остальных!

В понедельник, 2 апреля, Кировский районный суд города Иркутска удовлетворил исковые требования муниципального образования «Братский район» и признал МО добровольно вышедшим из некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» (АМО) с 7 ноября 2017 года. Широко об этом стало известно после поста в соцсети мэра Саянска Олега Боровского, ранее также объявившего о выходе из ассоциации.

«Братский район выиграл суд у АМО! Суд признал не правомочным требования АМО предоставить подтверждения ДУМ о выходе из АМО. Поэтому все 22 муниципалитета заявившие о выходе правы! Ждем остальных! Это не раскол, это правда жизни!», — эмоционально оповестил глава Саянска о судебном решении.

Напомним, прошлой осенью АМО отказалась признать добровольное прекращение членства Братского района в ассоциации. Ее глава, мэр Черемхово Вадим Семенов заявил, что для принятия такого решения недостаточно письменного уведомления от мэра Братского района Алексея Баловнева. Те же претензии коснулись еще 18 МО, объявивших о выходе из профсоюза муниципалитетов аналогичным образом. 7 ноября 2017 года решение о выходе из состава ассоциации в общей сложности приняли 18 образований — помимо Братского, это Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Братский, Жигаловский, Зиминский, Катангский, Киренский, Куйтунский, Нукутский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Усольский, Усть-Илимский и Эхирит-Булагатский районы.

Примечательно, что в августе 2017 года, когда конфликт между отдельными участниками АМО только набирал силу, на Байкал неожиданно для многих прилетел президент РФ Владимир Путин и провел (еще более неожиданно) с мэром Черемхово и главой АМО Вадимом Семеновым отдельную встречу. В тот момент ряд политологов воспринял этот шаг как показательное вмешательство федерации в регионально-муниципальный конфликт. В связи с этим ожидалось, что областные власти пойдут на примирение с главами отдельных муниципалитетов, никакого суда не будет или он будет формальным, а после сглаживания личных споров 5 уже покинувших АМО муниципалитетов вернутся обратно.

Тем не менее, когда в ноябре АМО потребовала от 19 вновь заявивших об уходе муниципалитетов предоставить решения местных дум, районные администрации заявили о том, что обжалуют это решение через суд. Представитель ассоциации в суде заявила, что вопрос выхода каждого муниципалитета должен рассматриваться на общем собрании членов ассоциации при наличии заявления главы (мэра) и при наличии соответствующего решения представительного органа муниципального образования, в соответствии с федеральным законом №131. По уставу ассоциации, также напомнила представитель АМО, членство может быть прекращено только по окончании финансового года.

Представитель мэра Братского района в ответ отметил, что по гражданскому законодательству член ассоциации (профсоюза) вправе покинуть ее в любое время на свое усмотрение. При этом дума Братского района так и не воспользовалась своим правом определить порядок участия муниципалитета в организациях межмуниципального сотрудничества, поэтому мэр Братского района, как глава муниципального образования, имеет право сам представлять в ассоциации интересы всего муниципалитета.

Эту позицию мэра Братского района Кировский районный суд Иркутска в итоге поддержал и признал район добровольно вышедшим из состава членов АМО. Тем самым озвучив первое решение по целой серии подобных дел, и оформив своеобразный прецедент. Юристы считают, что остальные 18 будут рассматривать уже по аналогии.

«В России формально нет прецедентного права, но существует практика так называемого телефонного права. Любое аналогичное дело будут рассматривать с учетом решения по такому же иску в прошлом. Даже если решение принимал нижестоящий суд, а сейчас выносит суд более высокого уровня. Вне зависимости, — поясняет «ФедералПресс» опытный юрист, глава юридического бюро «Веритас» Алексей Ткач . — Так что если условия по всем 19 искам аналогичны — я так понимаю, везде причиной отказа в выходе было отсутствие решения районных дум — можно со 100%-ной уверенностью ожидать такого же судебного решения».

Все так, но жаль

Прошлой осенью, помимо 19 вышеупомянутых муниципалитетов, из АМО вышли еще 5 образований, заявления которых ассоциация одобрила, поскольку к ним сразу прилагались решения местных дум. Таким образом, профсоюз муниципалитетов в общей сложности покинет 24 района и города. Многие политологи считают, что это означает неминуемую смерть общественной структуры, ранее имевшей большой вес при обсуждении вопросов и задач местных властей с областными чиновниками. Однако, по их мнению, этот вовсе не означает исчезновение определенные коалиций между районными и городскими образованиями, которые по-прежнему «единым фронтом» смогут лоббировать свои интересы на уровне региона.

«Необязательно ведь действовать в рамках АМО или объединяться для того, чтобы «сверить часы» в любую другую общественную организацию. Можно решать те же вопросы отдельно, можно вообще поодиночке подходить к губернатору. К примеру, в АМО осталось, как минимум, четыре влиятельных участника — муниципалитеты Черемхово, Иркутска, Братска Ангарска . Что мешает им вчетвером добиваться решения какого-то вопроса в областном правительстве? Ровным счетом ничего», — замечает в беседе с «ФедералПресс» иркутский политолог, кандидат исторических наук Алексей Петров

К слову, некоторые эксперты всерьез полагают, что статус АМО «горизонтальной площадки для встречи с высшей региональной властью» уже частично переняли две другие структуры — Региональный совет Иркутской области и съезд депутатов представительных органов. По мнению ряда наблюдателей, сейчас, после завершения федеральной программы выборов и развертывания региональной программы по подготовке к выборам в Заксобрание Приангарья, обе структуры начнут борьбу за лояльность вышедших из АМО муниципалитетов в попытке полностью взять на себя фукнции АМО.

Подобное мнение разделяют далеко не все политэксперты. К примеру, ранее иркутский политолог, доцент кафедры мировой истории и международных отношений Иркутского госуниверситета Сергей Шмидт заявил «ФедералПресс» о том, что, несмотря на то, что АМО работать в полную силу уже не может, противопоставлять ассоциации регсовет — «дело бессмысленное».