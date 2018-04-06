Рассказ о жизни птиц прозвучал в библиотеке на Трофимова

В библиотеке № 121 на улице Трофимова состоялось тематическая встреча, посвященная Международному дню птиц. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Валентина Сорокина

— И солнышко, и пение птичек, и веселые лица ребят — всем этим была окрашена наша встреча в праздничный апрельский день — День птиц! Также посетители услышали занимательный рассказ о жизни птиц, веселые викторины, а забавный фильм о пернатых создали в библиотеке атмосферу добра и любви к крылатому царству, — сообщила Сорокина.

Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Трофимова, дом 15. (вт)